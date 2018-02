Columnistas

La lucha por la defensa de derechos humanos es justa y necesaria en todas partes del mundo, se orienta a proteger a las personas de los abusos, atropellos y excesos, vengan de donde vengan. Lamentablemente, en Honduras las organizaciones que trabajan en dicho campo se han parcializado y están marcadas por una tendencia ideológica.

Los que dirigen estas agrupaciones son militantes o simpatizantes del mayor partido de la oposición, tristemente han entregado una noble causa a una bandera política.

Esa atadura política los lleva a solo alzar la voz de protesta cuando el abuso a los derechos humanos es infringida a una de sus filas ideológicas, pero cuando es de otra tendencia rival, callan, como si no se tratara de personas.

Tan condenable es el asesinato de un protestante de oposición como el de un policía o militar que cae en el cumplimiento de su deber constitucional; tanto se debe permitir y tolerar la protesta callejera, como el derecho de los ciudadanos de movilizarse libremente a sus trabajos, centros de estudio o

circular libremente.

Es lamentable esa corrupción e instrumentalización política de los loables propósitos de los derechos humanos. La cooptación de una lucha tan importante daña la legitimidad de la misma, desluce sus fines, la debilita y la confronta innecesariamente con una parte de la población que desconfía y critica esa actitud.

Esta distorsión se puede enmendar, actuando de manera ecuánime, tal como lo hace el Comisionado de Protección de los Derechos Humanos, que en su labor vela por el ser humano, sea cual sea su posición económica o ideológica.

Las organizaciones de derechos humanos no surgieron para cambiar los sistemas económicos, ni para ser enemigas del gobierno, solo porque no es de su partido o color ideológico, faltan a la ética al esconder su militancia con banderas sociales. El que quiera ser político que se vaya a un partido, pero que no dañe los prístinos y altos propósitos de la defensa de los derechos de los humanos.