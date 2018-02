Columnistas

Esta semana –a cuatro meses de concluir su mandato- se ha abierto el debate sobre la reelección o no del fiscal general. Opiniones van y vienen y las hay para todos los gustos. La mayoría parece apoyar y estar de acuerdo con un nuevo período del abogado Chinchilla –incluidos algunos analistas y políticos de oposición- y solo una minoría la ha objetado. Pero, lo que nadie se ha tomado la molestia de hacer, es preguntarle a él si está dispuesto o no a seguir con esa papa caliente.

Más de algún tratadista ha señalado por allí que hay tres tipos de funcionarios públicos: Los que hacen, los que no hacen y, el peor de los tres: el que no hace ni deja hacer. Por desgracia, a la estirpe de estos últimos pertenecen o han pertenecido la mayoría de altos funcionarios que han desfilado por la administración pública en Honduras, incluidos presidentes de la República.

Lo más fácil es no hacer nada, o sea, no tomar decisiones ni a favor ni en contra de nadie. El arte de quedar bien con Dios y con el Diablo, no importa el daño que le cause a su institución, municipio o país.

Peor aún aquel que no hace ni deja hacer. El que acepta un cargo público solo por vanidad o por engrosar su currículo.

Un exministro de Seguridad –con toda la inseguridad que ha vivido el país- le comentó en una ocasión a uno de sus amigos que él estaba en ese cargo “solo para pasar el agua” y que ni papo que era para meterse a líos con los narcos y otros criminales. “Después, le dijo, ni velas me van a encender los que tanto me critican solo porque no me meto con ellos”. Y un expresidente decía que la Presidencia era el “regalo” que el pueblo le había dado por sus “50 años de lucha”.

Nadie debería esperar que le erijan una estatua junto al Cristo de El Picacho por cumplir con su trabajo, con su responsabilidad. Pero, del otro lado, deberíamos aprender a reconocer el cambio de actitud, el trabajo y el peligro al que un verdadero funcionario público se expone –él y su familia- en virtud de sus decisiones.

Lo cortés no quita lo valiente y la ingratitud no debería anteponerse ante la bondad de los individuos.