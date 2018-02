Columnistas

Un reportaje me llevó un día hasta allí. Una casita de tablas y láminas de cinc, de cuatro metros de largo y lo mismo de ancho, donde cabía todo: dos camas unidas que también eran la sala, una mesita con dos sillas, un lavatrastos improvisado, una grabadora, un televisor y siete personas habitándola. El hacinamiento, símbolo de la pobreza, promotor de vilezas, producto vergonzoso de la desigualdad.

Desde que los primeros cavernícolas buscaron cobijo y sensación de propiedad privada en las cuevas, tenemos la irrefrenable pretensión de poseer una vivienda; pero en nuestro país, la deplorable combinación de pocos ingresos y muchos usureros, avientan lejos los sueños de cualquiera de tener una casa.

Y no solo los más pobres tienen problemas, obviamente, cualquiera que aspire a una casa se empantana en una insalvable cantidad de requisitos; y si pasa la prueba, se somete al inevitable pago de intereses hipotecarios abusivos que van desde el once, quince y hasta diecisiete por ciento, que le quitan el sueño durante ¡veinte años! La precariedad de la vivienda trae consigo frustración, desdicha e inseguridad; por eso la participación del Estado es un asunto de moral y de justicia.

Un ciudadano francés, una chica española, un trabajador italiano o un empleado alemán, pagan 2.5% y hasta un máximo de 3.9% de intereses por la hipoteca de una vivienda, dependiendo del banco; y ellos creen que el otorgamiento de préstamos se ha endurecido por la crisis financiera y las presiones del Banco Central Europeo. ¿Qué tal? Un estadounidense pagará de promedio entre 3.6% y 4.3% de intereses para comprar su casa. Si les tocara como a nosotros, se irían de bruces.

Y esto que no hablamos de la calidad de las viviendas, porque no solo faltan más casas, si no también mejorar las miserables, que carecen de lo mínimo, agua, saneamiento, energía eléctrica. Claro que no todo es culpa de los banqueros, aunque la gente los crea fríos, inhumanos, codiciosos y desalmados; también la política financiera del gobierno tiene que ver, sobre todo en la fijación de tipos de interés, la estabilización de precios y en el control de la inflación.

Como son pocos los hondureños que pueden mantener ahorros por más de noventa días, el banco usa depósitos de corto plazo para darnos préstamos a largo plazo, el riesgo es alto, entonces nos estrangulan con los intereses, es eso que los técnicos llaman intermediación bancaria: lo poco que nos pagan por ahorrar y lo exagerado que nos cobran por prestarnos. ¡Y así no se puede!

Como si no fueran suficientes los intereses groseros para préstamos, también nos fastidian los precios desorbitados de los terrenos, el crecimiento imparable de la población y la urbanización acelerada, los riesgos de desastres naturales, la precariedad del sector construcción y, por supuesto, la invencible pobreza, que se nota en la pésima distribución del ingreso y en el lamentable desarrollo económico.

Ahora nos llegan noticias que el gobierno impulsará un plan que llaman Ley Marco de Vivienda y Asentamientos Humanos, con la intención de construir diez mil casas por año, naturalmente, para los más necesitados; pero lo sustancial será también si de verdad logra bajar la tasa de interés, algunos calculan que sería hasta 8.7% para préstamos hipotecarios, porque las posibilidades mejorarían para todo el mundo.

Si bajan las tasas de interés hipotecario habrá mayor demanda, más construcción, más empleo, más movimiento económico. Los más pobres podrían romper el

inaguantable hacinamiento y la clase media vivir como tal. Que las casas pasen de estar por los cielos a convertirse en bienes terrenales.