Enorme sorpresa causó la noticia de la renuncia del vocero de la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad (Maccih) Dr. Juan Jiménez Mayor, precisamente después de regresar de un viaje a Washington, donde supuestamente iba a presentar los avances en las investigaciones y procesos de la misión en Honduras, informar de las presiones y amenazas que estaba recibiendo y solicitar mayor apoyo de recursos materiales y humanos para mejorar la ejecución de los trabajos.

Resulta intrigante que en su carta de renuncia el Sr. Jiménez lamenta la falta de comunicación personal con el secretario de la OEA, Sr. Luis Almagro, lo que a su vez provocó una contrarreacción de este último, dando lugar a una controversial situación difícil de entender a esos niveles. Parece que la polarización que prima en Honduras se extendió también a la OEA.

En su carta, el Dr. Jiménez denuncia que el equipo de la Misión se encuentra sumamente preocupado por las reacción de las autoridades del país frente al famoso caso de la red de diputados, donde en lugar de dejar que la justicia haga su trabajo se emitió una norma dentro de la Ley de las Disposiciones Generales del Presupuesto que, contrariando la Constitución, señala que no procede la apertura de juicios hasta tanto el Tribunal Superior de Cuentas concluya con sus auditorías e investigaciones contra diputados y funcionarios.

También denuncia que el Estado de Honduras no ha querido aprobar leyes importantes propuestas por la Maccih como la Ley de Colaboración Eficaz y, más bien, se produjo la aprobación del Código Penal con una rebaja a las penas de delitos de corrupción, contra la opinión técnica de la Misión.

O sea actuaciones que en lugar de fortalecer la lucha contra la corrupción lo que han hecho es hacerla todavía más cuesta arriba.

Cuando en febrero de 2016 el gobierno anunció la suscripción del acuerdo con la OEA para que se instalara en Honduras la Misión hubo mucho escepticismo de parte de la población, porque a criterio de muchos, lo que nuestro país necesitaba era la Comisión Internacional contra la Corrupción, auspiciada por la ONU, similar a la que opera en Guatemala y que estaba dando resultados muy positivos.

En ese entonces la firma del acuerdo se adornó con expresiones como, “Nuevos tiempos con integridad y honradez, así va a rezar el trabajo que venimos a hacer en Honduras y en el que queremos la participación de todas y todos, para estimular la ética, la transparencia, la probidad”; “La corrupción es el crimen de nuestros tiempos en el mundo y en las Américas.

El corrupto no solo roba al Estado sino al pueblo y en un país como Honduras eso es horrendo y representa 10 mil millones de lempiras que podrían dedicarse al combate a la pobreza”.

Las instituciones están integradas por personas que son las que les dan vida, personalidad propia y capacidad de acción, así que esperamos se nombre un substituto permanente de calidad para reemplazar al Dr. Jimenez y que la Maccih continúe su lucha contra la corrupción y la impunidad que corroe a nuestro país desde hace tantos años.

Si la Maccih se ha tardado dos años en producir algunos resultados, no podemos permitir que este proceso se interrumpa porque entonces los que saldrán ganando son los corruptos que se han aprovechado de nuestra debilidad institucionalidad y de la propia confabulación que existe entre ellos.

Para lograr esa transformación hacia la decencia y la transparencia los corruptos deben sentir temor hacia la aplicación objetiva de la ley, ya que mientras prevalezca el clima de impunidad no habrá cambios en su comportamiento y seguirán confiando en que sus actuaciones dolosas seguirán estando por encima de la ley.

Los hondureños debemos apoyar esta lucha, pensando y actuando como ciudadanos honestos y que amamos nuestro país; buscando el bien común y proteger los millones de recursos que se sustraen de las arcas nacionales y que podrían servir para mejorar los servicios básicos de educación, salud y seguridad para todos.

Digamos basta, y no dejemos la tarea a las instituciones y personas extranjeras que, arriesgando sus vidas, emprenden con profesionalismo y dedicación esta ingrata y dura tarea, en una lucha que nos corresponde a nosotros. No seamos indiferentes ni pusilánimes y no dejemos que estos hechos sean una nube pasajera, como es nuestra costumbre.