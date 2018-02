Columnistas

Señores anarquistas no destruyan más esta Honduras que también los parió! Con dolor, llanto, luto y daño socioeconómico irreparable no se es patriota ni se llega al poder. El pueblo utilizado como carne de cañón, sufre las consecuencias de su desfasada desventura. La inquina hará imposible dialogar con orates que disfrutan su anarquía. La pasividad propicia moldear la masa a conveniencia perpetuando la violencia que cansó a la mayoría. Mientras pocos se rebuscan.

En esta crisis electorera, que todos profundizan, la oposición hipócritamente rechazó, pero avaló la ilegal reelección que ahora les duele. No fueron contundentes ni dieron soluciones. Tamagases de mentiritas. Pusieron condiciones, se las dieron y perdieron. Ahora pretenden participar sectariamente en el diálogo. Sin pensar en Honduras. No hay líderes, como es el caso del rector de la peor derrota liberal que sigue dando tumbos sin pegar una hasta que aniquile su partido. Impolítico impopular e incapaz. “Las matemáticas no engañan”.

El otro Zelaya traicionó al partido que lo encumbró sin merecerlo. Por ignorante e incapaz pretendió perpetuarse y fue defenestrado. Otro corrupto confeso le dio ilegal impunidad que le permite en contubernio con la “injusticia” cometer delitos contra el Estado. Ahora usando de títere a Nasralla, ególatra bocón patológico, desafían la ley llamando a la insurrección con terrorismo y vandalismo contra el pueblo que pierde empleos y oportunidades al saquear la empresa privada que sufre pérdidas millonarias irrecuperables. Mientras la Fiscalía disimula.

MZ y SN se dicen “revolucionarios” sin llenar el requisito de ser inteligentes y practicantes de esa ideología fracasada. Ambos disfrutan su vida loca al padecer de idiocia, “trastorno caracterizado por deficiencia muy profunda de las facultades mentales, congénita o adquirida en las primeras edades de la vida. Los que la padecen son categorizados como idiotas por ser engreídos sin fundamentos para ello, tontos, cortos de entendimiento y carentes de toda instrucción”. No hay pierde. Al ubicarlos en el contexto nacional preguntémonos si ese “mal” lo padecemos todos como una endemia o solo los que por viejas y malas mañas logran colarse como politiqueros sin ser políticos, connotación que obliga a ser además de inteligente, prudente, condescendiente, tolerante con urbanidad, arte, orientación e instrucción que rija su actuación siguiendo determinada doctrina política.

Todos se acusan con falta de valores y educación política. Llamar al gobernante “impostor, delincuente, ladrón, narcotraficante y asesino” es temeridad si no presentan pruebas. Increíble que los señalados no reaccionan y el partido en el poder recusa con otra andanada de delitos cometidos por la oposición. También sin pruebas. Muchos que consideré sensatos y brillantes están embrutecidos por su adolescente sueño frustrado de guerrillas y comandos izquierdistas ahora viejos son capitalistas, consumistas izquierdistas. Se quedaron colgados en la teoría sin practicarla. Seamos responsables, honestos, éticos, morales y capaces, nunca falaces. Por incultura cívica estamos idiotizados después de tantos años con este remedo de democracia que seguimos perdiendo. Con coprolalia de dimes y diretes no habrá reconciliación ni diálogo. Mejor ¡presenten pruebas!