Cuando se analiza la carga semántica, la estructura profunda de las declaraciones de los diferentes sectores de la sociedad en relación a la renuncia del jefe de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Macchih) deja en claro que hay en todos ellos y en todos nosotros una pesada sensación de orfandad. Y casi se hace referencia a la inmortal frase que servía para invocar a aquel icónico (y verdaderamente único) superhéroe latinoamericano: “¡Oh, y ahora ¿quién podrá defendernos?!”

No porque Jiménez Mayor encarnara en sí la lucha contra la corrupción, o que si se va él no pueda nadie sustituirlo, ni siquiera porque la Organización de Estados Americanos sea la última esperanza (aunque así nos lo ha parecido), sino porque la lectura de los hechos que acompañan su salida proporcionan verdades difíciles de digerir para el pueblo hondureño.

A la primera conclusión que se puede llegar es que luchar contra la corrupción en Honduras es más complejo de lo que se tiene calculado, que somos vistos desde afuera como una “papa caliente”, “una camisa de once varas” para usar una frase vulgar, y en consecuencia posiblemente ya son menos los que se atreven a entablar esa lucha en contra de este mal que corroe desde hace siglos a esta noble patria.

Lo segundo que se concluye es que estamos aparentemente huérfanos en la comunidad internacional, que donde habíamos depositado la confianza ya posiblemente no podamos hacerlo por todo lo antes expuesto.

Lo más grave, aunque esto pueda ser natural dado lo reciente de los hechos, es que toda la atención se está centrando en lo que hasta hoy parece irreversible, la partida del ya anterior jefe de la misión, en el intercambio de tuits, en el novelón que se ha formado, y no en el camino que de aquí en adelante nos depara.

El tiempo mismo nos irá contando la historia, nos dará las razones de su sorpresiva salida. Claro que los por qué son muy importantes, esto nos dirá mucho de nuestra realidad, sin embargo, es tema urgente las acciones futuras sobre todos estos temas.

Todos coinciden también en una profunda decepción, en un repensar las cosas dentro del país, para no morir de corrupción, para que Honduras no agonice más, y por supuesto que tienen toda la razón. El tema no es solo la Maccih, es la Maccih y todo el pueblo.

La defensa de la integridad del Estado es responsabilidad del soberano, es decir, todos los hondureños. Por lo que es injusto dejar toda esa titánica lucha, esa carga casi inhumana en manos de un organismo internacional, de una persona.

También ha sido ilusorio pensar que casi doscientos años de corrupción serán limpiados en un poco más de setecientos días. Los procesos así son largos, largos y muy dolorosos