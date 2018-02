Columnistas

Una mañana en clases de español, el maestro de mi colegio pronunciaba con una varita mágica el pizarrón para señalar aquel mapa dibujado en yeso de la región centroamericana.

Uno, con orgullo se plantaba a cantar el himno La Granadera y ver de reojo el mapita de Honduras, en medio de aquellos vecinos que años después sucumbían, como un castillo de naipes ante la ola de la corrupción, en el macabro juego metódico que mueve las fichas de la impunidad.

La maquinaria del robo es la misma, aceitada de las mil maneras, que el poder maneja al sistema y con una limpieza magistral con el papel escrito en los códigos penales de cada país. No importa la bandera, esta región está manchada del mismo lodazal donde se encharcan los esbirros de la justicia.

Pero los esfuerzos han sido ejemplares:

En Panamá, el expresidente Ricardo Martinelli, el 12 de junio de 2017, fue arrestado, luego de emitirse una orden de captura, como respuesta a la petición del mismo gobierno panameño, finalmente compareció ante la Corte el día 13 de junio.

Costa Rica dio la lección histórica de emplazar directamente a dos expresidentes: Rafael Ángel Calderón (1990-1994) se convirtió en el segundo exgobernante en ser sometido a la justicia por actos de corrupción, en menos de una semana, luego de que Miguel Ángel Rodríguez (1998-2002) fue arrestado, tras su efímero paso por la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA).

En Nicaragua, el expresidente Arnoldo Alemán y los suyos habían robado con más rapidez que Anastasio Somoza García, se calculó que Alemán había amasado en el ejercicio de su cargo unos 25 millones de dólares. En 2004 fue a acusado por el delito de fraude por 1.3 millones de dólares.

En El Salvador, también en pie de lucha contra la impunidad, los últimos tres presidentes han sido señalados por actos de corrupción, un signo de que la justicia está dispuesta a arremeter contra el cargo político más alto de la nación. El expresidente Mauricio Funes (2009-2014) involucrado en enriquecimiento ilícito. Elías Antonio Saca (2004-2009), responde en la cárcel, por más de US$6 millones de ingresos sin justificación. Además de Funes y Saca, el fallecido expresidente Francisco Flores (1999-2004) también fue encarcelado por corrupción.

Guatemala nos enseñó con más puntualidad y detalles, cuatro de sus expresidentes han sido procesados por corrupción en las últimas dos décadas: Alfonso Portillo (2000-2004) fue condenado en el 2014 a cinco años y diez meses de prisión por conspiración y lavado de dinero.

Jorge Serrano Elías, salió huyendo en medio de la oscuridad y el silencio, bajo las acusaciones generalizadas de corrupción. Otto Pérez fue enviado a juicio acusado de ser uno de los líderes de la estructura denominada “La Línea”.

Y en nuestra Honduras, que hasta el nombre es una afrenta empantanada en el abismo que nos mantiene en el robo a mano armada de poder, no se ha podido, no se ha querido, no se ha demostrado ni el asomo de la voluntad para encarcelar a un alto funcionario, ni siquiera un conserje que hace los mandados del delito ha sido emplazado para rendir aunque sea un testimonio. Aquí la justicia, no existe, solo es un vacío en las bóvedas de la conciencia.