La maniobra no solo fue osada y suicida. Apenas vi el manchón gris con el rabillo del ojo izquierdo y no sentí la ráfaga de viento porque llevaba arriba la ventana. La mancha casi se hizo “borrón sin cuenta nueva”, si un conductor atento no hubiera realizado su propio acto de supervivencia. El susto no impidió que el desjuiciado conductor siguiera de largo, rebasando en contravía la fila a paso de tortuga, hasta que le perdí de vista tras una curva (ahí bajé el vidrio para captar un estruendo a lo lejos, que por fortuna no ocurrió).

El tiempo de larga espera para llegar a un movimiento vehicular más fluido me dio oportunidad de reflexionar en cómo el comportamiento vial de conductores y peatones es un fiel reflejo de cómo funciona nuestro país. Como tal, no es por falta de normativa que muchos de esos unos y de esos otros hacen lo que les da la gana en calles, carreteras, aceras y orillas del camino, sino por una franca desobediencia, pocas veces fundada en la ignorancia, más bien en la viveza e irrespeto al bienestar colectivo.

Sonrío con dificultad cuando me acuerdo de aquella charla que me brindaron antes de alguna de las renovaciones de mi licencia de conducir. El concepto de “conducción defensiva” que daba el uniformado tenía algo de aceptación anticipada de la imposibilidad de evitar un comportamiento anómico y hostil de quienes se sientan tras un volante. Recuerdo haber sentido un sudor frío bajar por la espalda, cuando trataba de imaginar cómo podía “defenderme” desde mi pequeño sedán contra un furioso tráiler sin frenos o una destartalada volqueta, comandada por un gomoso. El episodio que narro al iniciar esta columna lo veo con frecuencia, hasta ahora -para mi salud mental- sin percance e impune. No se necesitan señales verticales ni policías para saber que se pone en riesgo la vida y propiedad de quienes circulan en su carril; es más, no hay prohibición que valga ni autoridad que castigue las infracciones. Sencillamente, es selva e impera la ley del más fuerte.

El insensato conductor de mi historia seguro tenía “buena excusa”: atraso para llegar al trabajo, escuela, universidad o, sencillamente, prisa. Así suele pasar con quien infringe la ley: tiene “su” motivación, hilvanada con argumentos personales, institucionales, solidarios y hasta heroicos, que es deber nuestro aceptar o apañar (evitar males mayores, salvar a la patria, emular a Robin Hood, por citar unos cuantos). En el improbable caso que se encuentre con un agente del orden, no dudará en utilizar esa argumentación como salvoconducto y si no funcionara, acudirá a la estratagema favorita: el “artículo 100” o el “artículo 500” (no se trata de alguna justificación legal: así llaman en tribunales al papel moneda que se convierte en útil separador de folios en expedientes de naturaleza compleja).

Antes de llegar a mi destino, se me atravesaron dos peatones (debajo de un puente para ellos), casi colisiono con un autobús que se detuvo donde quiso y vi una patrulla policial subiéndose a una mediana. Caviloso, supe sobre qué escribir hoy. ¡Tenemos trabajo por hacer con nuestra gente en nuestro país!