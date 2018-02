Columnistas

Qué raro el contenido de la última nota del secretario general de la OEA al Presidente de la República. Parece decir lo que suponemos no quiere decir. Genera esperanzas para quienes se sienten amenazados por la determinación con que la Maccih y su vocero tratan de ayudarnos y de cumplir, precisamente como lo expresa el señor Almagro, lo que han asumido como deuda con el pueblo hondureño. La comunicación específica versaba sobre la situación derivada de los problemas legales de su enviado a coadyuvar a las reformas electorales, el señor Colom. Lo que se agradece, pero sobra, cuando aquí todos conocemos cuáles son las reformas electorales impostergables, desde hace años, y que lo que no ha existido es determinación en la voluntad política local ni en la comunidad internacional para que, como en otras ocasiones, obligara a aprobarlas a los políticos en el poder, por nuestro propio bien. No, si nos arde que tengan que venir extranjeros a hacer lo que nuestros políticos deben hacer y no hacen. Cada vez que el jurista Juan Jiménez Mayor habla sentimos como sal sobre nuestras heridas: verdades dolorosas que tendrían que haber salido de los operadores de justicia nacionales. Pero el señor Almagro sale con cuestionamientos velados como improcedentes contra la gestión de la Maccih. Es lo lejos que está Washington y lo cerca que pueden estar potenciales imputados. Tuvimos reservas en los inicios de la Maccih, queríamos resultados inmediatos. Porque soñamos con que al detenerse la corrupción, la miseria y la desigualdad resultantes tendrían que acabarse. Pero hemos entendido que son monstruos los que enfrenta por nosotros, monstruos de diferentes orígenes, partidos y gustos, pero unidos en sabotear la lucha anticorrupción. De un extremo ideológico, como axiológico hasta el otro, coinciden en que el enemigo común es la Maccih. ¿No es la mejor señal de que cumple con su trabajo? Harán “lo que tengan que hacer” para destruirla. No les ayude, estimado secretario Almagro

*Artículo del 14 de febrero