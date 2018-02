Columnistas

Mientras me preparaba para escribir este artículo de la semana, estuve cara a cara con un amenazante ladrón, que vino a la casa a ver qué se llevaba, sin contar que en el patio estaba un perro enfurecido, y yo adentro revisando libros y noticias en Internet. Como estos indeseables encuentros son siempre impredecibles, por casi nada arriesgó su vida y la mía.

Yo quería hablar del país roto, que podría comenzar a zurcirse con el entendimiento entre la clase política, pero el ladrón forzando la ventana me distrajo. Bueno, el perro me alertó; él que es ahorrativo con sus ladridos, que ya no lo inquietan los helicópteros ni los aviones, que desistió de la imposible cacería de pájaros que le birlan la comida, esta vez estaba desquiciado, eufórico, erizado.

Por mi parte leía los antecedentes que llevaron a prisión al expresidente guatemalteco Álvaro Colom y que deshacía la posibilidad que estuviera aquí en la mesa de negociaciones, y de vuelta la discusión de quién rayos puede mediar para terminar con este conflicto. Pero los ladridos, enardecidos e infrecuentes, me hicieron bajar con aprensión a la primera planta, y allí estaba; quedamos frente a frente, en medio, la ventana de la cocina que intentaba abrir; se asustó, como yo; le grité cosas que aquí no puedo decir; corrió atemorizado hacia el muro de atrás, y yo para enfrente a buscar a los guardias de la colonia.

Estaba sorprendido por la animosidad tomada por los políticos en estos días, que regresaron a la batalla de insultos, diatribas y descalificaciones, sobre todo, entre nacionalistas y libres, que parecen alejar los ansiados acuerdos y devolver algo de sosiego al país. Sin embargo, tuve que ir por el guardia para ayudarme a perseguir al ladrón, que ya subía despavorido el inalcanzable muro, asediado por el incontrolable perro, que es buena onda, pero intolerante cuando invaden su territorio.

Pero los procesos de reconciliación y entendimiento son también dolorosos, complicados, y desde la necesidad surgen de repente las personas y los acuerdos, como escribió Dostoyevski: “Mientras más oscura es la noche, más brillante es la estrella”. Quien no resultó brillante fue el ladronzuelo, aunque logró escalar el muro y lanzarse a un terreno baldío al otro lado, no se llevó nada, pudo recibir mordeduras del perro furioso y cortarse en las púas de la serpentina.

El robo frustrado de la casa también me inclinó a hablar sobre la seguridad ciudadana, todavía problema medular, aunque se redujeron los delitos, de acuerdo con los datos del Observatorio de la Violencia; hay menos muertes, asaltos y extorsiones, pero es difícil romper con los miedos y percibir objetivamente los cambios, porque seguimos expuestos, como ocurrió con esta visita inesperada y con malas intenciones.

Más tarde compartía opiniones con unos amigos en el café. Profesionales de diferentes ramas, exfuncionarios y comerciantes coincidían en que será difícil llegar al diálogo bajo esa guerra verbal y mediática, no obstante, recordaron conflictos internacionales más graves que se solucionaron en mesas de negociaciones.

Tuve tiempo para contarles el incidente temible de toparme con el ladrón en la ventana; quisieron todos los detalles, se indignaron por mí y lamentaron que vivamos una época tan peligrosa. Al final me recomendaron un serio “te lo hubieras quebrado”, me dio gracia, pero dije que ninguna vida vale más que un tele o una computadora robada. Entonces, siguieron relatando anécdotas de otros asaltos, de otras personas, de otras vivencias más duras. Esperan, como todos los hondureños, que se terminen las confrontaciones y los ladrones