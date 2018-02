Columnistas

Hemos pasado revista a distintas elecciones ocurridas en Honduras a lo largo del tiempo para escoger autoridades a nivel presidencial, legislativo, municipal. La mayoría se han caracterizado por la imposición-intimidación, fraude, manipulación, en perjuicio del sistema político y la ciudadanía. No es casual que los porcentajes de abstencionismo generalmente crecen en relación a comicios previos, consecuencia de la desconfianza y frustración poblacional respecto a la transparencia y confiabilidad de los resultados finales.

Un análisis de los mismos concluye: “...desde hace varios procesos electorales, en particular desde el de 2009, el fraude no se realiza en las calles ni en las urnas, se realiza en la manipulación de las actas electorales y en la compra de credenciales, en la suma de los resultados y en la compra de credenciales de los partidos pequeños para asegurar más de un representante del partido oficial en las mesas.” (Cedoh, “Alerta ciudadana”, noviembre 2013, no. 8, p. 2).

Cabe preguntarse las razones para la renuencia de las cúpulas políticas a democratizar la vigente Ley Electoral, vía reforma o emisión de una nueva. Ramón Romero concluye al respecto: “...la tendencia ha sido que las reformas normativas guarden poca coherencia interna y expresen inconsistencias... la línea sinuosa de avance normativo electoral pone en evidencia la sinuosidad del proceso entero de democratización de la sociedad hondureña... Esta característica... tiene en la base al menos dos tipos de causas. La priorización de los intereses de partido, grupo político y poderes fácticos respecto a la democracia y respecto a la modernización de las elecciones. El predominio dentro de los partidos y grupos de poder de concepciones ideológicas premodernas, por las cuales interpretan los avances electorales como un riesgo. Las desfasadas ideas de los grupos de poder son el mayor impedimento a la democracia y a los procesos electorales modernos, pues al desconfiar de las opciones diferentes a los mecanismos tradicionales de control de poder, impiden su desarrollo, pensando que pueden salirse de control”. (Castellanos, Julieta; Murga, Antonio, eds. “Tres décadas de transición política en Honduras”. Tegucigalpa, Universitaria, 2012, págs. 185-186).

La historia centroamericana ofrece lecciones que deberían ser tomadas en cuenta: En El Salvador, elecciones fraudulentas y un sistema sociopolítico excluyente, en beneficio de la oligarquía local, condujo al baño de sangre iniciado en 1932 con la masacre de al menos 20,000 campesinos, y, a partir de 1980, al inicio de la guerra civil y la intervención extranjera, que se prolongó hasta 1992 cuando el gobierno y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional suscribieron el acuerdo definitivo para restablecer la elusiva paz en la vecina nación.

Guatemala y Nicaragua también sufrieron las consecuencias de décadas de sobreexplotación, dictaduras y repetidos fraudes electorales, experimentando en carne propia los horrores de la lucha fratricida: hermano contra hermano.

¿Seremos capaces de aprender, reflexionar y rectificar?