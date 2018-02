Columnistas

El 4 de febrero se llevó a cabo la consulta popular en Ecuador -promovida por el presidente actual Lenín Moreno-, la misma versaba sobre siete preguntas que el electorado debía responder con un Sí o un No. Una de las preguntas se refería al tema de la reelección, cuestión que está de moda en algunos países latinoamericanos, no solo en países dirigidos por gobiernos progresistas sino también por gobiernos conservadores, como es el caso de Honduras, donde la reelección ha generado un debate que todavía no termina.

Había otro tipo de preguntas, algunas de las cuales conducían al mismo tema que tiene que ver con la alternabilidad en el poder, razón por la cual ha hecho pensar que la consulta tenía un destinatario; se buscaba afectar la figura del anterior presidente, Rafael Correa, que aunque ha dicho que se retira de la política, el actual gobernante y sus seguidores querían estar seguros de que Correa quedara fuera de toda posibilidad de una aspiración a futuro. Al final, en una lucha desigual, se impuso el Sí a las reformas, con lo cual queda blindada cualquier pretensión de reelección.

Correa llegó al poder en el 2006, cuando la nación atravesaba una inestabilidad política, pues en nueve años habían desfilado siete presidentes distintos. La situación económica de entonces también era difícil, pero su habilidad y su empeño dieron un giro a esa situación y Ecuador, hoy en día, está situado en un lugar privilegiado en materia económica y social.

Impulsó la creación de un sistema fiscal con equidad y transparencia, lo que ha permitido superar el problema de la evasión, un auténtico quebradero de cabeza y muy habitual en toda la región, además de otras acciones que le permitieron al Estado desarrollar una política más inclusiva, a tal grado que hubo una reducción de la pobreza y por primera vez desarrolló un programa de retorno del migrante ecuatoriano a su país.

Además, el éxito de Correa y su popularidad tiene que ver mucho con la mejora de los servicios públicos en educación, salud y vivienda, lo que lo llevó a enemistarse no solo con grupos económicos influyentes, sino también con algunos gremios que se habían acostumbrado más a la pelea por derechos, olvidándose de sus deberes. Eso explica que en la consulta llevada a cabo se hayan unido sectores tan diversos que van desde conservadores hasta socialistas de diferente signo.

En Ecuador, más que un enfrentamiento entre Moreno y Correa, lo que se da es un intento de los sectores opuestos a todo cambio por volver a ese pasado ignominioso de concentración de la riqueza y las nuevas fuerzas que pujan por un desarrollo más equitativo.

Los conocedores del escenario político ecuatoriano señalan que el resultado obtenido, más que un triunfo de Moreno, es el resultado de un anticorreísmo extremo estimulado por los sectores de la derecha con la complacencia estadounidense.

Por ahora, un aspecto a destacar es el hecho de que los que impulsaron el ascenso de las acciones progresistas en el pasado, en la reciente consulta han quedado fraccionados y esa es una condición para el retorno de la derecha en el hermano país