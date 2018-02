Columnistas

Acada gobernante recién juramentado le envié una carta pública. Con Usted repito por su reelección. Nada nuevo. Hay mucho por hacer de lo mismo. Por lo discurseado en sus tomas de posesión insisto en detalles, que hacen el conjunto para ejecutar y ponderar obras. Que garanticen lo esperado. Debe ser difícil gobernar, hasta ahora nadie lo logró por falta de continuidad de un verdadero plan de nación. Si “Lo bueno debe continuar”, demuéstreselo al pueblo que ha sufrido como nunca. Sin piedad.

En seguridad ciudadana usted tuvo el coraje para enfrentar a la delincuencia común, crimen organizado y narcoactividad que por años toleraron los que ahora en la oposición cínica no cívica, olvidadiza y antojadiza, critican lo que no hicieron. Por su empeño, nuestro reconocimiento. En salud hay mucho por hacer, lo digo con dolida experiencia y convencido que por desconocer el tema se nombra al obediente no al diligente. De ahí los resultados. Acertada escogencia del Dr. Octavio Sánchez. Capaz y responsable.

La educación mejoró por sus logros cuantitativos no cualitativos. No nos conformemos. Sin educación no hay futuro de oportunidades y nosotros con un pueblo enfermo, analfabeta y a lomo de mula las estamos perdiendo. Salud y educación resaltan por su importancia, necesidad e indiferencia. En su gestión anterior se lograron importantes metas de desarrollo que deben tener seguimiento. Mantenimiento y vigencia. Usted siendo el más -no necesariamente el mejor- informado sabe que muchos de las proyectos que inició no prosperaron o no dieron los frutos esperados, no por su iniciativa sino por quienes nombró, que no fueron nunca aptos para ese compromiso. Esto también tendrá que ser revisado para mejorarlo y que llegue al pueblo, que siempre se menciona como beneficiario. Pase de la teoría a la práctica con profesionales que entiendan y cumplan su cometido. Con la reconciliación seguramente tendrá muchas y mejores opciones. Hondureños somos todos.

Recientemente estuve en Copán Ruinas y la carretera de San Pedro Sula a La Entrada y peor hasta las Ruinas, es una penosa ruta en ruina que atenta contra el turismo por el abandono e incumplimiento de la compañía (extranjera?) contratada. Así está toda la red vial, poco o nada se hace sin duda por incapacidad ejecutiva del encargado actual que igual a otros muchos funcionarios ha demostrado inocultable inoperancia. Las rotaciones de adláteres mil usos y el nepotismo es revoltura amañada con “capacidades” por decreto. Aceptar un cargo sin estar preparado para ejercerlo, es corrupción. Honduras no está cambiando. Continúa la maldita corrupción sin corruptos como el mal mayor que padecemos. Usted los conoce muy bien y los tiene en exhibición de intocables. Con juicio y cárcel para tanto corrupto oficial y privado ejerciendo impunemente, cumpliría aquella promesa de “caiga quien caiga” que creó expectativas. Nada más.

Su capacidad y tenacidad para lograr sus propósitos están demostradas. Sacúdase a tanto rémora enfermo de poder que perjudica su gobernanza e imagen. Prohíba los excesos con los que nos abofetean. Haga lo que tenga que hacer para reconciliarnos. “Toda crisis tiene solución, fecha de caducidad y una enseñanza para la vida”. Merecemos su mejor esfuerzo para lograr paz y progreso que tristemente seguimos perdiendo. Que Dios le ayude a bien gobernar a nuestra patria, que sigue siendo “la Honduras que me duele”