Quiero comenzar esta reflexión con una pregunta: ¿será diferente este gobierno que ha tomado posesión en los últimos días de enero cuando los actores son los mismos? La fórmula parece ser la misma en el Ejecutivo, en el Legislativo y en las mismas alcaldías. Sin embargo nada es estático y son varias las razones por las que presumo que habrá algunas variaciones.

La forma en la que el equipo de gobierno ha llegado al ejercicio del poder es distinta a la de hace cuatro años, ha sido mucho más cuestionada, compleja y turbulenta. La incertidumbre que se vivió los días previos al 27 de enero son una muestra del ambiente que ha sido el marco del inicio de esta nueva etapa.

Si hace un período la estructura de gobierno era cuestionada y observada, en esta ocasión lo será con mucho más esmero, no solo por la oposición sino por la comunidad internacional. Esto provocará que muchos asuntos de interés nacional se traten con mucho más tacto, si se quiere generar un ambiente estable y recuperar la confiabilidad.

Meses atrás escribía en esta misma sección que ser oposición no es simplemente estar fuera del gobierno y criticar sin más, sino que tiene que haber un espíritu de propuesta y de construcción. Recuerdo esto porque ahora ya hay dentro de la oposición un antecedente de organización y si el gobierno no responde a las necesidades de la sociedad, la oposición debe estar presta para cuestionar y construir; hacer ver y enmendar.

Se escuchará en los próximos años la palabra diálogo, que corre el riesgo de desgastarse y de cambiar su significado a uno menos limpio y honesto dentro de la jerga de la clase política hondureña, espero que no. No solo debe escucharse la palabra diálogo, debe haberlo, no solo porque es uno de los axiomas de la democracia, también porque es el único camino para sobrellevar los problemas de país. Si me preguntan, diré que habrá conciliación, si no en todos, en algunos aspectos de las posiciones del gobierno y la oposición.

Por otro parte, es el tercer gobierno nacionalista consecutivo, se espera (al menos desde una visión muy idealista) que los errores cometidos en el pasado sirvan para enmendar muchos de los proyectos que no han tenido los frutos esperados en las dos etapas anteriores.

Ningún funcionario del Estado debería estar calculando qué sucederá en las próximas elecciones (porque pasa) que para comenzar están demasiado lejos, debería ser su preocupación el problema de hoy; y si se levanta la cabeza para ver el futuro que sea pensado en la patria, que no es el Himno Nacional ni una canción folclórica, sino la anciana de tierra adentro que visita el Hospital Escuela y quiere llevarse sus medicinas, irse sana o al menos con la esperanza de sanar y que el doctor la vea más seguido.

El ser humano nunca pierde la esperanza, y estoy seguro que incluso en medio de este clima de tensión política donde hemos perdido todos, sin excepción, tenemos la esperanza de una Honduras mejor