Los politiqueros entretienen sin intelecto ni capacidad para resolver lo que urgimos como nación, pueblo y sociedad. Populismo crudo.

Son de la farándula: “Ambiente o profesión de farsantes, comediantes y cómicos ambulantes de conversación engañosa”. Logran aplaudidores de sandeces e incoherencias y repetidores de consignas violentando al ciudadano trabajador y sus bienes. Mientras ellos exhiben blindaje pagado por el gobierno que atacan. La ignorancia es atrevida y en su subcultura los azuzadores se sienten superhéroes porque hacen y deshacen irrespetando la ley y a la ciudadanía honesta y sensata, sin que haya autoridad que los controle y deduzca su incivilidad y costos de los daños provocados. Maldita impunidad.

Ahora como nunca la incertidumbre es el diario despertar del hondureño. No sabemos lo que sucederá en nuestro país, ciudad o casa. Nadie está seguro de nada. Vivimos expuestos a la violencia callejera que generan dos sujetos -a cárcel- que aseguran van a terminar con este país porque los resultados electorales les impidió llegar al poder. Que desmesuradamente buscan.

Ese comportamiento errático es el resultado de la evidente incultura de nuestra clase politiquera, que no tiene entendimiento de la política como ciencia y arte y que además no les importa, si obtienen lo que quieren de lo ilegal de sus desventuradas actuaciones que son penosamente secundadas por la masa ignorante. Agresiva e inconsciente. MZR confiesa orgulloso admirar a Maduro, el chofer venezolano, porque es un “líder con el pensamiento de Bolívar y Morazán”. Semejante ignorante. Prófugo del estudio dando cátedra de su proverbial incultura demostrada además con incapacidad e improbidad cuando nos desgobernó y, ahora que pretende repetir utilizando a SN, que con profesión universitaria era conocido por sus programas deportivos y como saltimbanqui dominical, pero ahora, desmesurado, no controla su verborrea escatológica siendo más fácil que se le revuelvan las hormonas que sus neuronas. Impolítico. Al vilo de la locura, por ególatra patológico, asegura que el pueblo está dispuesto hasta “perder la vida” para que él llegue a gobernar. La esquizofrenia es una enfermedad mental grave que afecta algunas funciones cerebrales tales como el pensamiento, la percepción, las emociones y la conducta. Trastornos psicóticos con pérdida del contacto con la realidad. Prediagnóstico.

Amenazan con incendiar y controlar el país cometiendo desmanes y delitos imprescriptibles, abusando de la ley y pasividad inexcusable de las autoridades responsables de la seguridad ciudadana. Deben ser advertidos, por su despropósito e incultura política. Delictiva.

Los diputados dieron un ofensivo espectáculo de apertura. Sin educación, moral, urbanidad ni civismo. ¿Cómo serán cuando legislen, los que saben, los que no y los mudos que levantan la mano? Desastre anunciado. Uno gritaba “Asesinos”, otra le dio la espalda a la Bandera Nacional al entonar el Himno. Nunca jamás serán “honorables”. Ni putativos.

Para rematar, complican la crisis actual con tendenciosas reformas judiciales. Solidaria corrupción. Hacen difícil lo fácil. Las reacciones no se hicieron esperar. Antes era un honor ser diputado, hoy cualquiera que sepa levantar la mano sin pensar demuestra su talante. Con esos dirigentes seguiremos siendo un país de violencia, insultos, gritos, pitos, pancartas sin intelectualidad ni seso. Cruda realidad. Más aperturas de incultura y corrupción