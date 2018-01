Columnistas

El diálogo como salida a la crisis es favorecido por la mayoría. Se difiere sobre quiénes debieran ser sus protagonistas, desde lo exigido por el excandidato de una Alianza, que sea solo entre él y el reelecto, aunque no nos guste y condenemos la ilegalidad procedente, está reelecto y avalado por quienes compitieron con él. O lo que favorecen quienes consideran sea una multiplicidad de actores como lo son los grupos ciudadanos. Igual hay exigencia de mediación foránea, asistida por la descalificación en que nos estamos hundiendo. Señalado el malinchismo que como expresión de la precariedad axiológica y baja autoestima que padecen algunas partes nacionales, no pocos eligen creer en cualquier extranjero, sin importar los cuestionamientos en sus lugares de origen, antes que en compatriotas. Quizás ni sean complejos personales, tan solo falta de comunicación y definición clara del procedimiento a seguir. Los moderadores no tienen que ser perfectos, pero sí los mejores, dispuestos a transparentar sus actuaciones. Lo que se necesita para dirigir un proceso de consenso alrededor de los intereses nacionales son honorabilidad, determinación, transparencia y eficiencia. Muchos connacionales las reúnen. Pero pueden más la mezquindad y la soberbia. Y el malinchismo aquel. La recuperación del estado de derecho y en él la consolidación institucional como las reformas electorales que garanticen próximos resultados indubitables, son lo fundamental. Está claro que el verdadero problema radica en la inexistencia de real voluntad para dialogar. El gobierno hace solo lo indispensable para aparentar interés en el diálogo y la oposición solo lo acepta si significa reconocimiento de un fraude, al que estamos condicionados a creer pero que no ha sido comprobado. Muchos no estamos ni con uno ni con otro. En la vida se gana y se pierde. No por ello se manda a destruir, menos a morir gente por el capricho de uno. Avancemos. Tenemos que tomar el camino del diálogo verdadero