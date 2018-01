Columnistas

Austeridad: modestia, rehusar lo innecesario cuando no tiene sentido. El austero es sobrio, sin alardes y se ajusta a normas morales. Carta de garantía es ser probo probado.

En esta crisis política, la austeridad debe demostrarse con consumo mesurado de bienes y servicios junto a los placeres materiales, práctica no ejercida por los corruptos que abusan del cargo y del dinero del pueblo, mientras la necesidad aumenta en aquellos a quienes prometieron una mejor calidad de vida. Y aún esperan.

Los inoficiosos lametraseros engañaron al gobernante candidato diciéndole que ganaría con un margen nunca visto, que él era el único, que no había otro, endulzándole el oído. Él, obnubilado, les creyó. Ahora somos violentados por el títere que se dice ganador y su titiritero azuzador. A cual peor. Irracionales.

Así las cosas, crispadas, peligrosas y de mecha corta por las amenazas de los pendencieros, la falta de aplicación de la ley -sedición e insurrección son delitos- es entendible para no provocar más enfrentamientos de mayores daños materiales y humanos. Pero todo tiene límite.

Los hombres del Presidente, en su mayoría obedientes, sumisos y despersonalizados, sueltan sus aventureras opiniones -a las que tienen derecho- con la esperanza -ojalá que no- de ser escuchados y, más aún, que les acepten sus sugerencias. Congraciándose. Desean que la colocación de la banda presidencial sea de acuerdo al gusto y lustre del opinante. Todos son duchos parlantes mientras el reelecto calla.

Los más cercanos adláteres insisten en la brillante idea de que debe ser en el Estadio Nacional como se ha estilado sin que sea ley ni esté oficialmente definido. El antecedente no obliga menos si el riesgo es grande como parece será por los llamados de los irresponsables anarquistas que aseguran paralizarán el país y no dejarán tomar posesión al reelegido. Sedición.

Estoy convencido que pueden provocar una antesala anárquica muy peligrosa por lo que habría que tomar precauciones y hacer la ceremonia lo más austera posible en un lugar donde puedan controlar y garantizar la seguridad de los asistentes y de los invitados si es que hubieran. No se necesita demostrar poder, eso lo sabemos, lo que merecemos después de tanto desastre es tranquilidad y serenidad.

Se me ocurre, y perdón por mi opinión no solicitada, que puede ser en el Congreso Nacional o en un auditorio amplio y seguro, de fácil acceso y evacuación. La imposición de la banda presidencial y el discurso igual lo veremos y escucharemos en toda Honduras. No hay que puyar al irracional. Debemos prevenir, no lamentar.

MZ y SN disfrutan su paranoia sin medir consecuencias ni les importa el elemental derecho humano de la convivencia pacífica ni las pérdidas económicas que le han provocado al pueblo pobre e ignorante que es movido por impulsos destructivos como si con ellos comieran o mejoraran su estatus al quemar y saquear las pocas fuentes de su trabajo, que son irrecuperables.

¿Cuál es la imperiosa necesidad de lucirse? ¿Por qué la necedad de demostrar que se pudo, cuando estamos ante un futuro incierto? No sigamos con banalidades absurdas y provocativas que no benefician a nadie y menos al pueblo. El líder se prueba en las crisis, más cuando no oye el rastreo del reptante pero atiende sereno su conciencia para actuar.

Nuestra realidad política es una bomba de tiempo. La toma de posesión debe ser austera porque no estamos para tafetanes.