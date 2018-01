Columnistas

Ausente el sentido de urgencia ante los problemas endémicos, como en esta crisis. Quienes toman las decisiones nacionales no tienen prisa. Ni por la confrontación creciente, o las pérdidas, menos por el futuro de generaciones sacrificadas antes de haber nacido. Todos perdemos, incluidos los que dicen “no tener nada que perder”. Hay crisis, exacerbada por falta de comunicación, indispensable en la superación de desacuerdos como en la construcción de consensos para el bien común. Tan bella ilusión. ¿En realidad es que está ausente ese sentido de urgencia o muy presente el sentido de oportunidad? Cansar al pueblo ya no es alternativo. Nunca lo fue. Menos ahora en que la razón no es lo prevalente. Pero si existiera sentido de responsabilidad. Entonces el de urgencia y el de oportunidad serían consecuencia natural. No se tiene todo el tiempo del mundo. Y a ello unido, la burla implícita en la mención desafortunada de las elecciones del 2022, lo que evidencia, es la merma del sentido. La última sesión de este Congreso Nacional es convocada para aprobar el Presupuesto General y para concluir la aprobación del Código Penal. Entonces con diligencia. Con inusitados sentido de urgencia, de oportunidad y uno aparente de responsabilidad. El articulado aprobado no llena las expectativas: lejos de ser arma eficaz para disuadir y combatir la corrupción y la impunidad, la dispensa y la fomenta. Las penas, en vez de endurecerse, son mitigadas. Dedicatoria a potenciales encausados, pero más preciso, a ya procesados prometidos de ser favorecidos con la retroactividad penal. Agudos sentidos de urgencia, de oportunidad y de responsabilidad. No, así no se hace patria. Hemos sido incapaces de blindar nuestro país de la corrupción, pero nuestro estamento político en el poder insiste en que continuemos siéndolo. Aún pueden rectificar. Hay que usar bien los sentidos por el bienestar de todas y de todos. El nuevo Código Penal debe ser escudo de Honduras contra la corrupción, ¡no resguardo!