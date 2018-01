Columnistas

Erica Garner falleció esta semana a los 27 años de edad. La pérdida de esta notable joven afroestadounidense es inestimable. Garner era una activista incansable y madre de dos hijos. Su muerte fue atribuida a un ataque cardíaco provocado por el asma cuatro meses después de haber dado a luz a su segundo hijo, Eric.

Erica, al igual que su hijo, llevaba el nombre de su padre, Eric Garner, cuya muerte por sofocamiento a manos de oficiales del Departamento de Policía de Nueva York el 27 de julio de 2014 fue capturada en video y se convirtió en un acontecimiento fundamental en la lucha contra la brutalidad policial. También ayudó a impulsar al movimiento Black Lives Matter. Erica luchó incansablemente para que la muerte de su padre no quedara impune.

Las últimas palabras de Eric Garner aquella tarde de julio antes de morir fueron “No puedo respirar”. Lo repitió 11 veces. Dos semanas más tarde, Michael Brown moriría a manos de un oficial de policía blanco en las calles de Ferguson, Missouri.

Ambos episodios desencadenaron protestas masivas que se extendieron a todo el país. Aquel agosto regresamos de Ferguson de apuro para cubrir una gran marcha que se estaba realizando en Staten Island, en la que más de mil personas exigían justicia para Eric Garner, el enjuiciamiento de Daniel Pantaleo, el oficial que fue filmado por un transeúnte mientras sofocaba a Garner, y que se pusiera fin a la brutalidad sistemática ejercida por el Departamento de Policía de Nueva York contra las comunidades afroestadounidenses. Allí conocimos a Erica Garner. Estaba de pie en el mismo lugar en el que mataron a su padre.

“Mi padre era un hombre cariñoso, humilde. Era un buen hombre. Nunca decía que no. Hacía todo por quienes estaban a su alrededor. Tocaba con su gracia a todo el que estuviera cerca. Ver el video me traumatizó. Me atormentó. Fue horrible. Ver a mi padre morir en la televisión fue espantoso. Tendré que vivir con esto por siempre”.

Erica era una hija cariñosa que, a raíz de esta tragedia, pasó a estar en la escena pública. Encabezó marchas dos veces por semana desde la comisaría del Departamento de Policía de Nueva York, donde los oficiales que mataron a su padre seguían trabajando, hasta el lugar de su muerte. Habló en contra de la brutalidad policial, participó en paneles y apareció en televisión. Erica Garner, que vivía en uno de los complejos de viviendas para personas de bajos recursos más peligrosos de la ciudad de Nueva York, se convirtió en una líder poderosa del movimiento nacional para acabar con la brutalidad policial.

Hace dos años, Erica habló en el programa Democracy Now! sobre las consecuencias que implica para una familia sufrir una tragedia como el asesinato de un padre. “Cuando estás de duelo, cuando hablas del duelo y hablas de cómo las familias comunes y corrientes abordan el duelo, les resulta difícil lidiar con eso. Pero en nuestro caso es diferente porque ahora esto tomó una dimensión nacional.

Todo lo que hacemos sale en la prensa. Hay gente que viene de la izquierda para darnos malos consejos, gente que tiene sus propios intereses. Fuimos arrojados a la escena pública. No tenemos representantes sindicales ni personas que nos representen y nos digan: ‘Deben hacer esto o deben hacer aquello’. Mi familia ha estado lidiando con eso, tratando de seguir organizada y también lidiar con el hecho de que mi padre ya no está con nosotros y no hay nada que podamos hacer al respecto. La salud mental es muy importante.

Bill de Blasio dice que es muy importante y que debemos hacer algo al respecto. Para las familias en mi situación, las familias negras que dependen de la ayuda pública, que no tienen ingresos para ir a terapia porque cuesta 300 dólares la hora, no creo que sea justo. Y no creo que esto esté pensado para la población negra, porque ¿cómo se supone que haremos frente a esto si no tenemos a alguien con quien hablar, a un profesional con quien hablar? Entonces, ahora mi familia está intentando, yo, personalmente, estoy intentando ver cómo tirar abajo esta barrera y encontrar a alguien con quien hablar para poder lidiar con esto, porque esto es traumático.

Mi sobrina de tres años golpeó a un niño con un libro en la cabeza en la escuela y dijo: ‘Estoy enojada porque los policías mataron a mi abuelo. Por eso lo hice’. No estaba enojada con el niño, pero es tan pequeña, y que diga eso me parte el corazón. Y no es justo. Necesitamos que se implemente algo para la salud mental, para cuidar de nuestra salud mental, porque es muy importante. Es muy importante poder hacer frente a un duelo.

Aún no he aceptado la muerte de mi padre, a pesar de que hablo sobre mi padre. Pero hablo de él en el sentido de que estuve estudiando su caso. Para ver los últimos acontecimientos, pueden ir a mi sitio web o mi cuenta de Twitter. Y pueden ver que estoy leyendo artículos todo el tiempo e investigando sobre el caso de mi padre, pero no me estoy cuidando a mí misma”.

A principios de 2016, Erica expresó públicamente su apoyo al candidato a la presidencia, Bernie Sanders. Apareció en un anuncio televisivo muy conmovedor, en el que decía: “Esto es todo lo que tengo, mi familia. La familia debería ser importante para todos. Me gusta ser madre”. Sobre su padre sostiene en el anuncio: “Estoy tratando de que se sepa la verdad, contar su versión de la historia. Era un hombre cariñoso y atento y lo mataron”. Correos electrónicos filtrados más tarde revelaron que el magnate de Hollywood, Harvey Weinstein, ahora caído en desgracia, se alarmó ante lo poderoso del anuncio de Sanders. Weinstein ofreció ayudar al director de campaña de Hillary Clinton, Robby Mook, para hallar una estrategia para contrarrestar el mensaje de Erica.

El poder de Erica residía en hablar desde su propia experiencia. Llegó a considerar ser candidata al Congreso. Pese a que la ciudad de Nueva York finalmente pagó a la familia de Eric Garner una suma de dinero como parte de un acuerdo extrajudicial, Erica siguió luchando porque se hicieran públicas todas las actas disciplinarias del oficial Pantaleo, que sigue trabajando en el Departamento de Policía de Nueva York. Y hasta su último aliento, Erica también luchó para que se presentaran acusaciones ante un tribunal federal en contra de Pantaleo y los oficiales que mataron a su padre por violación de los derechos civiles.

En el anuncio en apoyo a Bernie Sanders, Erica decía: “Nunca me daré por vencida, nunca olvidaré y no quiero que el mundo olvide lo que le ocurrió a mi padre”. Ahora nosotros tenemos la responsabilidad de jamás olvidar la pasión, el compromiso y la vida de Erica Garner.