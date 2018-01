Columnistas

El problema de las propuestas de reforma político-electoral, que a partir de la de 1981 pululan en el ambiente después de cada elección, es que su motivación no es constructiva sino que surge de un ánimo de venganza e impotencia. Venganza por no haber ganado, impotencia por no poder ganar.

De ahí que el contenido de las iniciativas que desde ahora se discuten (así como hace cuatro años) tenga poco que ver con los problemas que enfrenta el país para poder avanzar tanto en la política como en la economía, responden exclusivamente a las posiciones relativas de los actores en este momento específico.

No es casualidad que cada reforma que ha habido en estas décadas haya acabado complicando la gobernabilidad del país en lugar de facilitarla.

La reforma de 1981 se proponía ampliar el espacio legal y legítimo de la contienda política. De ahí en adelante, las reformas, todas, hasta la del 2004, cuando se creó el Tribunal Supremo Electoral (antes Tribunal Nacional de Elecciones), han estado orientadas a sesgar los resultados, debilitar a la Presidencia o hacer más complejo el proceso electoral y legislativo. Ninguna se aboca a lo único que es importante: construir un sistema político funcional que le rinda cuentas al ciudadano y que propicie la prosperidad. Así de simple.

El problema de Honduras es cómo se va a gobernar. Ese es el tema que tiene que ser atendido, independientemente de las recetas que flotan en el ambiente. En su más mínima expresión, las acciones necesarias tendrían que versar sobre la forma de la Presidencia y sus instrumentos, la construcción de mayorías legislativas y el equilibrio entre los dos poderes. Sin embargo, las propuestas de reforma en la palestra se abocan a lo inmediato: cómo debilitar al contrario y fortalecerse a uno mismo. Todo es coyuntura. No hay visión.

Implícitamente, hoy todo el mundo reconoce que hay un problema de gobernabilidad, por ello el diálogo nacional. Hay sociedades que, desde su cultura e historia, facilitan esa vereda, pero la nuestra no solo la rechaza, sino que la estigmatiza: negociar, pactar y acordar no es algo muy “hondureño”: cualquier acuerdo es visto como una capitulación y, por lo tanto, inaceptable.

La política hondureña enfrenta dos desafíos: la gobernabilidad y la rendición de cuentas. Ninguno se resuelve con segunda vuelta, o un Tribunal nuevo, o la ciudadanización de las mesas electorales ni, por sí mismo, (como escupió Almagro en un tuit) con nuevas elecciones. La gobernabilidad requiere tanto un gobierno fuerte como un gobierno acotado y, por tanto, una reforma tiene que responder a ese imperativo o acabará, como tantas otras, descremada al punto de no afectar a ningún interés creado ni tener más efecto en la realidad, que el de enaltecer la vanidad de sus proponentes (pero, eso sí, complicar la vida política de nuestro país todavía más).

Decía Adolfo Suárez, artífice de la transición española hacia la democracia: “El futuro no está escrito, porque solo el pueblo puede escribirlo”. Los retos para Honduras son imponentes, pero así también lo son las excepcionales oportunidades para seguir escribiendo nuestra historia y que la misma pueda ser ejemplo internacional de democracia y desarrollo.

Nicolás Rishmawy

Ingeniero