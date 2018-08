Cartas al editor

La educación en mi país cada día se va desintegrando por culpa de la Secretaría de Educación (el gobierno) ya que el país con el pasar del tiempo se hunde en la pobreza y, a falta de oportunidades, nuestros niños y adolescentes prefieren emigrar; y por último, y no menos importante, en muchos de los hogares hondureños no se están enseñando valores. Muchos padres de familia creen que nosotros los profesores estamos para corregir a sus hijos, y no digo que como formadores no estemos en el deber de hacerlo, pero el respeto se enseña en casa, la responsabilidad se enseña en casa, la humildad, la solidaridad, el compañerismo, etc. Y más que ahora la Fiscalía de la Niñez defiende a capa y espada a estudiantes que golpean a sus profesores, entre eso y muchas cosas, con la excusa de que son menores de edad, ¿y a nosotros quién nos protege? No existe ley, y si existe no se cumple, no hay nada que blinde a un docente que recibe amenazas por parte de un estudiante, nadie protege a quien forma el futuro del país. Por una parte muchos padres de familia creen que el profesor debe de tolerarle todo a sus hijos y hasta cuidar el tono en que les hablamos, pero ellos sí pueden gritarnos y ofendernos. La juventud se preocupa por estar a la moda, no por aprender matemáticas o tener buena ortografía, son muy pocos a los que les gusta leer, y por otra parte solo reflejan en los centros educativos los problemas familiares y la profunda falta de valores, que evidentemente es muy notable. Por una mejor educación, que padres enseñen más valores.