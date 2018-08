Cartas al editor

Tras dieciocho reuniones, al parecer puede salir humo blanco para la tan esperada mesa de diálogo, y es que los representantes de los tres partidos políticos que aceptaron estar en dicha reunión, al parecer establecieron una fecha, aunque esto aún no es del dominio público, la fecha está cerca. Actualmente nuestro país atraviesa una crisis política, en donde para dicha reunión las partes involucradas han querido poner ciertos requisitos y otros solamente mandan a sus representantes, es notable que muchos sectores de la sociedad no están conformes con el actual gobierno, quizás no solo por el “supuesto fraude electoral” sino porque día tras día el alto costo de la vida en Honduras golpea muy duro a la clase desprotegida, los más endebles, lo que menos tienen, también se presenta un gran cuadro de corrupción que ha permeado la mayoría de instituciones públicas en el país, aunque los temas a tratar en la mesa del diálogo son cuatro: las reformas electorales, reformas en Derechos Humanos, reformas institucionales, y el análisis del antes y el después del proceso electoral. A simple vista puede parecer que dichos temas no atacan la raíz de la problemática de la crisis que enfrenta nuestra Honduras, pues se espera que en un país tan rico en belleza natural, en calidad de gente, el país que más atrae el turismo a nivel centroamericano, entre muchas otras riquezas más, el combatir la corrupción, el lograr que la justicia se aplique de manera equitativa y que las leyes se cumplan creo que sería un gran paso para sacar de la miseria a un país que cada día llora, porque unos pocos mal gastan lo que es de todos.