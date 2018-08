Cartas al editor

A Salvador Nasralla, Luis Zelaya, Manuel Zelaya y Juan Hernández no les importa un diálogo. A los tres primeros, porque un acuerdo significaría atarlos de pies y manos en las elecciones futuras y al cuarto, porque ya está en el poder. Los tres primeros solo buscan publicidad, no tienen otra cosa que hacer que llamar la atención a como dé lugar. Firman documentos a diestra y siniestra y después no los respetan. Hoy dicen una cosa y mañana otra. Hoy se pelean entre los tres y mañana están a piquito que querés y el cuarto quiere terminar su período presidencial sin ataduras de ningún tipo. Naciones Unidas, por favor, no gasten pólvora en zopilote. Mejor váyanse a ayudar a otro país que sí quiera dejarse apoyar. Aquí solo están perdiendo su valioso tiempo y dinero, y si lo quieren invertir bien aquí, mándenles a hacer unas pruebas mentales a los involucrados en el diálogo. Ahí encontrarán muchas respuestas a los comportamientos erráticos y retrógrados de todos ellos. Unos megalómanos, con delirios de grandeza, fobias, trastornos de personalidad, narcisismo, histriónicos, paranoicos, complejos de todo tipo, demenciados, etc. A ninguno le interesa el bienestar de Honduras, no los mueve el pueblo sino sus intereses personales. Y el único interés en común que todos poseen es el de ser presidentes de la pobre Honduras, pero para hundirla más. Gracias por sus buenos deseos de querer ayudar, pero, por favor, no pierdan su valioso tiempo, no les sigan el juego que ellos juegan porque terminarán exhaustos y llegará un día en el que se cansarán de chinearlos.