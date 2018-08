Cartas al editor

Se conoce por misantropía y, dicho en palabras sencillas, se refiere a aquellos seres humanos que odian la raza humana, ¿interesante, verdad? Y paradójico a la vez, porque dichos humanos odian a otros de su misma raza que en teoría son iguales a ellos, es decir como seres humanos tenemos el mismo valor, pero no podemos tapar el sol con un dedo y negar que la mano criminal del hombre ha destruido el planeta, ha cometido gran cantidad de viles actos y que la historia los condena. Grandes personajes de la historia se han considerado misántropos, entre ellos el famoso escritor Óscar Wilde, Salvador Dalí, Friedrich Nietzsche y otros más, personajes que a pesar de su gran éxito en la vida, estaban inconformes con la raza humana. Las personas misántropas podríamos llamarles inconformes, pues quieren lograr la perfección en un mundo imperfecto, además creen de forma muy errada que el odio se combate con odio y que el mundo entonces debe ser gobernando por los animales tal vez, ya que ellos se matan entre sí únicamente por asuntos de sobrevivencia, pero entonces, ¿pueden los considerados misántropos amarse a ellos mismos o amar a los demás? Es un tanto difícil concebir la idea de que personajes exitosos de mentes brillantes tengan odio hacia los demás, quizás solo reflejan la falta de amor que carecen, al sentirse incomprendidos, o tal vez porque se sienten superiores a los demás, y es que la idea de que un humano quiera exhortar a otro a odiar a la humanidad no solo me parece descabellado, sino también absurdo, pues tampoco podemos juzgar a todo el mundo por la iniquidad de Hitler.