Cartas al editor

Los aguaceros del sábado otra vez desnudaron la vulnerabilidad de la ciudad frente a las lluvias. Cayó un poquito de agua y se inundaron las calles y avenidas. Lo mismo de todos los años. En la colonia Alameda, las calles parecían ríos de agua sucia, pero lo más lamentable es que iban cargadas de basura.



Vaya que las lluvias volvieron a descubrir la irresponsabilidad de las personas en el manejo de su propia basura! No es posible que sigamos tirando todo a la calle. ¿Qué nos cuesta poner la basura en su lugar? Yo creo que nada. Solo espero que con lo sucedido todos los ciudadanos aprendamos la lección y a manejar la basura.



Bertila Mejía Ciudadana



Impotencia

Da impotencia leer en EL HERALDO cómo esos funcionarios públicos usaron el presupuesto de la Secretaría Agricultura y Ganadería para financiar campañas políticas y pagar tarjetas de crédito. Son 282 millones de lempiras que debieron ir a los agricultores, pero no, se quedaron en las manos de unos cuantos vivos, que creyeron que nunca serían descubiertos.



No es justo que eso pase en un país tan pobre como el nuestro. Por eso estoy de acuerdo con que se denuncien estos casos y se acuse en los tribunales a los responsables, pero confiando que los jueces tomarán en cuenta las pruebas que les presentan los fiscales y que mandarán a la cárcel a estos corruptos.



Pedro René Barahona

Col. Kennedy