Cartas al editor

Por muy dura que sea la vida uno debe enfrentar todas esas dificultades y tomar decisiones positivas confiando en Dios que todo lo puede. (...)

Alguien se enojo conmigo por mi comentario (...) pero le digo mi vida no ha sido fácil, perdí a mi padre a los nueve años, no pude estudiar si no tercero de primaria y he vencido una cantidad de obstáculos y los he superado sin salir de mi pueblo, formé mi familia, tres hermosas hijas, una nieta y un nieto, y te digo la cuestión no es de solamente de fuerza, también la confianza que uno tenga en Dios y uno mismo, la única dificultad que tengo es que no me he sentido amado como yo he querido, no sé si es que soy demasiado exigente en ese ramo.

Adolfo Rodríguez

Pobre hombre. Esos nazis que están gobernando USA están cada vez más cabrones. Yo que JOH expulso las bases militares americanas que están en el país. Por eso yo mejor le pido a la Presidenta de Honduras, Heide Fulton, que hable con Trump para que le baje al vapor...

Susana Benítez

Dios desde su infinita gloria hará algo con estos gobernadores y el presidente de esta gran nación que se está volviendo pobre de inteligencia, de honestidad y de falta de educación, porque no todos tienen un corazón malo, pero con que uno lo tenga carcome todo lo que está a su alcance.

Isa Figueroa

Prefirió matarse que regresar a Honduras, ¡el país donde todo está cambiando para mejor!

Leslie Gómez

