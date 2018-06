Cartas al editor

En vista de publicación del decreto 129-2017, traté de corregir algunos errores de presentación del impuesto sobre ventas y que conste, no me refiero a valores cobrados y no enterados, ya que las presentaciones en este caso particular son solo informativas por ser productos exentos.

Cuando la empresa inició, no presentó dichas declaraciones de compra y venta en sus primeros dos meses, incluso por una mala información trasmitida por la DEI. Ahora con el decreto se quería corregir tal situación y quedar conforme a ley; para lo anterior había que rectificar el tercer mes.

Todo lo anterior fue completamente imposible de realizar porque el personal de atención al cliente más el área legal puso todas las trabas del mundo para que no se pudiera dar, aun y cuando el decreto es tan claro. La respuesta final es que la directora dijo que así fuera y que se pusieran todos los obstáculos del mundo a las declaraciones de ventas. Una de las trabas es que la empresa debe pagar la multa primero y después pedir los créditos, que más fuera de la ley está esto, porque el mismo decreto en su artículo 1 inciso h es súper claro.

En cuanto a la presentación de la rectificativa, también es bien claro que solo se exceptúan cuando se ha retenido y no enterado, pero NO es el caso de la empresa en referencia ya que -como mencioné en principio- no hubieron cobros sobre este concepto. Espero que esto llegue al Señor Presidente y diputados para que corrijan y se hagan los llamados de atención correspondiente.

Ojalá esta señora algún día sea empresaria para que sepa todo lo que tienen que padecer los honestos, incluyendo la poca preparación de mucho personal que está en las instituciones de gobierno en general.