Cartas al editor

Las lluvias están haciendo estragos en muchas colonias de Tegucigalpa.

Las aguas se salen de sus cauces e inundan casas por donde sea. Todos los afectados se quejan y le echan la culpa a las autoridades. Claman que los trabajadores de Tito Alcalde lleguen a sacarles el agua, llaman al 911 y esperan impacientes la llegada de la gente de Copeco.

Hay lugares en los que de verdad se requiere la presencia de las autoridades, principalmente en aquellos barrios de alta vulnerabilidad, en los que un poquito de lluvia o la falta de ella les causa graves problemas.

Pero hay otros, principalmente en las colonia de clase media y alta o en los mercados, en donde los únicos responsables de las inundaciones de sus viviendas son ellos mismos, porque no hacen un buen manejo de la basura. A ellos les digo: sigan botando basura, sigan de sucios, la pereza les gana y de remate no siembran árboles aunque sea frutales. Deberían hacerlo. Pruébenlo. No tiren basura en las calles. Siembren un arbolito. Ya verán cuánto dolor se evitarían.

Y eso no quiere decir que las autoridades municipales no tienen nada que hacer. Ellos deben hacer lo propio, deben asegurarse de que la infraestructura de la ciudad está en óptimas condiciones para que cuando llueva copiosamente, no se inunden las calles.

Y por mientras se toman en cuenta esta y las sugerencias de otros ciudadanos, esperemos confiados que los más afectados tomen las medidas necesarias para proteger a sus familias y sus bienes. Dios nos proteja.

Muchas gracias, diario EL HERALDO

Jenny López

Comayagüela