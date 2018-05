Cartas al editor

Una noticia triste es la que publica hoy (ayer) diario EL HERALDO referente a que en Honduras el acceso al sistema formal de educación para niños discapacitados es bastante limitado.

Dice la nota que en Tegucigalpa solo 35 de los 1,241 centros de enseñanza básica tienen entre sus estudiantes a niños con limitaciones físicas, y que la población que sufre de alguna discapacidad es de casi 800,000 personas y que de ellos solamente se atiende a unas 55,828 personas.

Generalmente son niños y niñas con limitaciones en el aprendizaje, dislexia, dislalia, ceguera.

Y eso a mí me consta.

Tengo una niña con problemas de visión y la escuela donde estudia no tiene programas especiales de atención a ese problema. Es más, su maestra no está educada para tratar este tipo de problemas. “Cómprele unos lentes”, fue la respuesta cuando le pedí que me ayudara a atender mejor a mi hija.

Pero creo que es mucho pedir que los profesores y mucho menos las autoridades se atrevan a discutir estos temas.

Más bien me dijeron que han cerrado unos programas que eran financiados por organismos internacionales.

Ojalá que esta información sea una alerta para que las autoridades de Educación pongan una mayor atención a este problema, que nunca olviden que todos los niños, sin importar su condición, tienen derecho a una educación digna y que el gobierno está obligado a atenderlos.

Se me viene a la cabeza que esos aumentazos que recién les dieron a los diputados bien pudieron destinarse a programas de ayuda a esta población que tanto la demanda.