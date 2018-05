Cartas al editor

El repudio y rechazo de la población no se ha hecho esperar por el aumento al salario que se aprobaron los diputados del Congreso Nacional.

Aparte, también se otorgaron otros beneficios como gastos de transporte y viáticos, por lo que ahora son los parlamentarios mejor pagados de Centro América después de Costa Rica.

Un gran contraste en un país pobre donde la mayoría de su población vive con un salario mínimo que no les alcanza para cubrir los elevados costos de los combustibles, energía eléctrica, salud, educación y canasta básica.Los padres y madres de la patria, como se les conoce, son electos por el pueblo para velar por los intereses de las clases más desposeídas, sin embargo, resulta paradójico que están más preocupados por resolver y satisfacer sus intereses personales. Recientemente se eliminó el cuestionado Fondo Departamental, que era entregado a los diputados para que resolvieran las necesidades más prioritarias en sus departamentos, aduciendo que no presentaban la liquidación que acreditara que esos recursos eran bien invertidos, que de ser así, por lo menos estos fondos eran logrados y aprovechados por la gente pobre que podían ver hecho realidad algún proyecto comunitario. Sin embargo,este ajuste salarial es única y exclusivamente para beneficio de los parlamentarios, que algunos manifiestan no estar de acuerdo en recibirlo, pero firmaron para que se aprobara, argumentando no saber lo que estaban firmando, otros dicen que lo devolverán para dejar constancia de su honorabilidad y honradez, no obstante, podrían entregarlo a las comunidades para ejecutar obras comunitarias que siguiendo los procesos de transparencia de los recursos pueden ser de mucho beneficio y regresar al pueblo un poco del apoyo recibido en las urnas.