Cartas al editor

Bendita la creación más sublime de Dios, pues ser mujer y madre a la vez no es tan solo un privilegio, es también una representación divina aquí en la Tierra, tu amor es tan profundo como el mar, es mirar el horizonte que no tiene final, es conocer la ternura arrullada entre tus brazos, viste con dulzura mis primeros pasos y junto con la vida de la mano me tomaste, me nutriste amamantándome noche tras noche, desvelo tras desvelo, y nutriste mi alma cuando palabras de aliento me diste, y por las noches me abrigaste, cuando un cuento me contaste, incluso ese día que me hiciste llorar porque me castigaste, pero el amor es así, es atención, es corregir, es educar, es escuchar antes de juzgar.

Pues una madre a su hijo siempre debe apoyar, una madre es aquella que le brinda las herramientas necesarias para que aprenda a forjar el camino de la vida, la que le enseña a luchar en la vida, no la lucha por él, pues madre tu nobleza cubre toda la luna, y tu corazón tal vez al universo puede asimilarse.

Dios y la vida nos dieron la dicha de nacer y aunque estés hoy o no ya con nosotros, el regalo de la vivir nos dejaste, si te tenemos en la Tierra eres ese tesoro invaluable que muchos valorar no saben, y si para el cielo te nos fuiste desde arriba allá junto al Omnipotente, un ángel nos cuida con abnegación, aún no entiendo porque al decidir el nombre de las piedras y gemas preciosas, nadie le puso madre a alguna de ellas, pues amor de madre simplemente inefable es.