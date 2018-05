Cartas al editor

Buenas tardes señores de EL HERALDO, les escribo para que interpongan sus buenos oficios, para que apelen a la sensatez y buen juicio de las autoridades municipales y de Tránsito. Resulta que con la nueva rotonda frente a La Colonia, entrada principal a residencial Plaza, han reducido el tráfico para los conductores que se dirigen hacia la colonia Kennedy, pero lo han empeorado terriblemente para quienes salimos por cualquiera de las dos entradas de residencial Plaza, ya que se hacen unas colas insoportables y algunos conductores hasta usan el carril que no corresponde con tal de meterse en la fila para doblar en U hacia Miraflores. Las colas son terribles también cuando uno viene de sur a norte, específicamente frente a banco Credomatic, segunda entrada de la Kennedy. Es decir que mientras a uno les han hecho más ligero un problema, a otros se lo han empeorado. Y es que también han cerrado el bulevar Centroamérica, ya no se puede girar frente a Paiz ni frente a Wendy’s. Las autoridades deberían estar atentas a lo que está ocurriendo y hacer los cambios de forma más inteligente, ni siquiera han modificado los semáforos para agilizar el tráfico en aquellos lugares donde se hace más cola de vehículos. Para colmo no siempre hay agentes de Tránsito poniendo orden allí en la intersección de la segunda entrada de la colonia Kennedy, donde prima la ley del más fuerte.

Señores de Tránsito, de la Municipalidad, medios de comunicación, vayan a monitorear lo que está ocurriendo, esas colas son a toda hora del día, para unos la medicina ha sido peor que la enfermedad.