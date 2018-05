Cartas al editor

Me parece muy bien, hay que acabar con los delincuentes. El FBI debería colaborar también en desarmar esa red de corrupción y ladronismo dentro de las esferas del Estado, eso sería motivo de mucha alegría para este pueblo saqueado y humillado, ya que estos sinvergüenzas corrieron a la Maccih y por lo visto no tienen la intención de meter a ningún corrupto a la cárcel y dejarlo ahí por muchos años.

Óscar Vela

Ciudadano

Este tipo de “estrategias” funcionan cuando las autoridades lo hacen de forma encubierta. Que ni la totalidad misma de la policía se entere. Qué posibilidad real de éxito hay cuando lo anuncian con bombos y platillos, para que las mismas pandillas conozcan el plan.

Solo puedo creer que más que una estrategia de lucha, es una estrategia de publicidad.

Tristán Martínez

Ciudadano

FBI, CIA, KGB, SCOTLAND YARD, M4... Ya los pueden traer y si el gobierno esconde a los líderes ¿de qué sirve? ¿De qué sirve si los que también roban están sentados en sillas de cuero y aire con secretaria? Que se invierta en seguridad sí, pero no los millones que no se invierten en educación. Son reactivos y no preventivos.

José Romero

Ciudadano

Si el señor presidente de Honduras hiciera lo que dice que va a poner al FBI y a sacar las pandillas eso estaría genial porque con la pobreza se puede pero con la delincuencia, los pandilleros, no se puede.