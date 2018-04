Cartas al editor

Con dolor profundo, como si se tratara de un familiar, el féretro en el que ya descansaba el cuerpo de Josué Vargas vi pasar y sin exagerar, de lágrimas se llenaron mis ojos, ya que sin conocerle a él y a Felipe Varela, pensé, qué le hicieron ellos al que incendió el bosque, ellos solo fueron a apagar lo que encendiste, no sé si de manera inocente o queriendo daño hacer, pero dos almas inocentes por delante te llevaste y tres más aguardan y luchan por quedarse.

Si de alguien querías vengarte, ya sabes que ningún daño le hiciste, en cambio a dos familias enlutaste y a tres más las mantienes en vilo.

El pueblo repudia tu acto y mi pregunta ahora es qué sentiste cuando el féretro de estos ciudadanos inocentes pasar viste. Ante el mundo en héroes los convertiste, pero para muchos no son más que víctimas y me vuelvo a preguntar si podrás en la noche tranquilo dormir sin a Dios ni a ellos perdón pedir.

Rigoberto Centeno

Ciudadano

Viacrucis del migrante

Eso de viacrucis no tiene nada, todo lo tienen bien planificado los coyotes hondureños para ingresar ilegalmente al país, poniendo en riesgo a niños y mujeres que ven en ello una solución a sus necesidades sin saber que hay leyes que respetar y que ya estamos cansados de mantener gente ajena.

Eso de asilo político es la esperanza que les dan, pero no es para cualquiera, solo lo usan como excusa para meterse y a la brava quieren que los acepten. Yo no sé por qué no buscan al sur siendo que el CAPITALISMO y los GRINGOS son malos.

Oral Rivera

Ciudadano