Cartas al editor

Este día leyendo un artículo muy acertado del señor Henry A. Murillo, le doy totalmente la razón.

Señor alcalde “Tito” Asfura, es cierto que usted está tratando de darle otro matiz a nuestra capital y todos vemos con buenos ojos que usted esté haciendo su trabajo, pero también que se piense en la necesidad que tenemos todos, no solo el que utiliza vehículo para movilizarse, sino también en todos los que no tenemos esa comodidad, que nos toca andar a pie o en transporte público, porque hay muchas avenidas que hasta las aceras se están perdiendo, pues han quedado muy angostas y uno muchas veces tiene que bajar la acera para caminar y no digamos con los puentes peatonales que han quitado.

En algunos lugares no está quedando siquiera una mediana para cuando uno necesita cruzarse al otro lado, se ha colocado en algunas avenidas barras de concreto que no dejan que el peatón pueda cruzar la calle.

Sentimos que no se le está dando la importancia a la necesidad del peatón, que se ha enfocado solamente en la importancia de quienes caminan en vehículos.

Otro consejo es que cuando se comience una obra que los trabajadores trabajen en la misma hasta terminarla, no que se trabaje unos días y luego se deje a medio palo, y le digo esto porque esa obra que se está construyendo en la avenida que conduce a la colonia 21 de Octubre, San Miguel, Valle de Ángeles, etc., lleva más de un año, lo mismo pasó en el barrio Guanacaste, inclusive donde está el parque Finlay esa obra ha quedado a medias y muchas otras que solo trabajan unos días y luego abandonan el lugar.

Cada obra que se inicie debe trabajarse hasta que se termine y estar pendiente de que se supervise que los trabajos se hagan bien y en el tiempo que corresponde. Y por favor, no se olvide del peatón.



María Rodríguez

Vecina de Tegucigalpa