Cartas al editor

Eso es no más ratas en el país... y no más multas a la autoridad... y más robos y burlas para el pueblo que durante mucho tiempo solo ha visto cómo se roban todo y algunos van a la cárcel a reinar con el dinero robado y luego han salido para seguir disfrutando de lo robado pagando buenos abogados o de los más pícaros...de lo mismo que han robado también...y han quedado al final como honorables señores y aquí no ha pasado nada... muy buena ley... para quien no tiene cola que le pisen...

Selvin Alexis Hernández

Ciudadano

Esa ley no sé por qué la disfrazan tanto. El funcionario robó millones, de esos millones compró propiedades, fue investigado y le encontraron los delitos. Si es nacionalista lo declaran inocente porque las leyes solo aplican a los grandes nacionalistas corruptos y no le quitan nada, más bien es premiado por apoyar a juancito el bandido ya que él apoya la corrupción.

Ojo, esto no aplica a liberales, de Libre u otros partidos políticos.

Lensy Alejandro Amador

Ciudadana

Ley de Privación de Dominio: Significa cubrirle las sinvergüenzadas a todos los corruptos, antes no modificaron la ley porque pensaron estos corruptos que no los iban a tocar, pero aquí estos diputados y más de cuello blanco están embarrados hasta donde ya no, por eso las leyes las van modificando a su conveniencia. Maldita corrupción, malditos diputados, malditos abogados, que hacen todas las cosas para tapar a los malditos corruptos.

Edgardo Matute

Ciudadano