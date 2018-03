Cartas al editor

No sé si los que opinan que se alegran por la muerte de ellos no tienen hijos, hermanos, padres, porque el hecho de ser policía no significa que sean malos, aparte ellos optan por un trabajo para poder mantener a sus familias, los que están en contra de ellos me imagino que tienen un trabajo mejor y una economía solvente. No hay que generalizar.

Waleska Alvarado

Ciudadana

Terrible que el policía muerto haya sido de los que llegaron a auxiliar a sus compañeros que se enfrentaron a los delincuentes, la vida es lo más preciado y los policías no pueden llegar a un operativo de esta naturaleza sin tomar todas las medidas de seguridad, la vida es primero.

Rubén Gómez

Ciudadano

Es la realidad de ser policía, pues nuestro deber es combatir la delincuencia, nuestro enemigo es el que violenta la ley y, pues, la muerte es la que tenemos enfrente. Solo nos queda buscar de Dios que es nuestra esperanza solo en El hay vida eterna.

Juan Alberto Mejía

POLICÍA

Respeto el trabajo de ellos, no es fácil, pero siempre hay uno que otro policía que se pasa, pero eso es en todo el mundo. Mis condolencias para la familia de este policía.

Ricardo Donald Verde

Ciudadano

Ojalá que atrapen a los basuras mata policías porque así empiezan las guerras civiles, por antisociales que están en contra del sistema.