Cartas al editor

Eso ya es puro vandalismo, destruir el único transporte que ayuda al pueblo para ser llevados a los hospitales, de por sí el país ya está jodido y ustedes destruyendo lo poco que queda.¡No pos wow!

Gabriela García

Ciudadana

Estos ñángaras solo para destruir son buenos, primer Presidente que hace algo por el país y a muchos no les gusta, no hubo ni habrá otro que ayude a personas humildes y pobres, eso es lo que no les ha gustado.

Edwin Vásquez

Ciudadano

Qué casualidad que nadie vio a los que lo hicieron. Es más probable que sean cachurecos buscando desacreditar a la Alianza o simples delincuentes que no tienen nada que ver con manifestaciones. Como si se requiere doctorado para hacer una bomba molotov.

Silvia Plath

Ciudadana

Y quién asegura que fueron los manifestantes. Recuerden que han despedido personal del hospital. Hay razones para que lo hayan hecho otras personas.

Josué Espino

Ciudadano

Sujetos aun desconocidos... pero los brutos y nacionalistas dicen que son de la Alianza. ¿Quiénes son los instigadores de odio?

Ge Sevilla

Ciudadana

Qué barbaridad, cómo va a prosperar el país si nos hacemos daño nosotros mismos, destruimos lo que a nosotros mismos nos sirve. Esta no es manera de manifestarse.

Jorge Andino

Ciudadano