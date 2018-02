Cartas al editor

Este Registro desde décadas es el plato de los ladrones para ir a robar, aprueban proyectos onerosos y deshonrosos al resto de hondureños, la primera vez que digitalizaron en un ordenador los datos de las personas por compromisos del Partido Liberal pusieron gente que de ortografía nada y además haraganas, cometieron innumerables errores cambiando nombre y apellidos a las personas y en vez de responsabilizarse de sus errores y encargarse de enmendar ponían a la gente a buscar los libros en un archivo en el edificio donde antiguamente era el Inva. A mí me cambiaron el nombre, yo que trabajaba en la empresa privada entraba a las ocho de la mañana y salía a las cinco, allí el edificio lo abrían a las diez y cerraban a las cuatro, tuve que pedir permiso en la empresa para ir a buscar el dichoso libro muchas veces, pero me daban dos horas y lo que perdía en el trayecto, en fin, nunca encontré el libro, desistí y así tuve que dejar mi nombre mal escrito, desde entonces le tome mala voluntad a los liberales. Me dan asco.

Evelyn Iveth Lagos Sunsin

Ciudadana

Ya veo lo que sucederá, van a enviar a “El Pozo” a los jugadores y cuerpo técnico, mientras los verdaderos delincuentes disfrutan de la libertad con sueldo que son pagados por el Estado de Honduras.

Lorenzo Antonio García

Ciudadano

Pero eso es viejo, tienen tiempo de estar en eso, solo a dormir llegaban unos parásitos de estos, es una vergüenza con tanto trabajo que hay que hacer en el Registro con eso deberían de contratar gente que sí quiere trabajar para sacar adelante tanto trabajo atrasado que tienen ahí. Ojalá investiguen eso, pero bien, no creo que les digan algo porque ya se sabe quién está en el poder.