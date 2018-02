Cartas al editor

Tegucigalpa, febrero de 2018.

Señores EL HERALDO

Soy una afiliada al Régimen de Aportaciones Privadas (RAP) desde hace muchos años. He estado interesada en los últimos días en conocer cómo está el funcionamiento de la AFP del RAP.

Yo entendía que una vez que entrara en vigencia la nueva ley marco de Seguridad Social nuestros patronos no nos deducirían los aportes al RAP de manera obligatoria, sino que ese aporte sería de manera voluntaria, pero, en mi caso, nos siguen deduciendo, y eso no está malo, lo que sucede es que al final no sabemos si nuestras aportaciones han pasado a formar parte de una AFP o están en el RAP, y no nos dan una explicación clara de ello.

Yo he ido un par de veces al RAP (en las oficinas de la Kennedy) y no he podido encontrar a alguien que me explique claramente qué está pasando alrededor de la nueva estructura del RAP. Ojalá las autoridades se interesen en darnos explicaciones claras a los usuarios.

Elena Díaz

Ciudadana de Tegucigalpa

El culebrón de la Maccih

Qué novela la de Almagro y Jiménez Mayor, con la que están ahora dándole atol con el dedo a los hondureños que sufren el impacto de la corrupción. No nos desenfoquemos del tema que es la corrupción descomunal y qué vamos a hacer los hondureños para luchar contra ella, para enfrentarla, para tomar conciencia de que en nuestras manos está la semilla del cambio, pero para eso tenemos que dejar atrás la indiferencia.

Rubén Gómez

Ciudadano