Cartas al editor

Qué barbaridad, no me asombro por actos como estos, sino de que no haya ni un solo policía para que arrestara a ese señor, ¿y dónde está la Policía entonces? Ahhhh, ya me acordé, anda reprimiendo al pueblo.

Monarca Velásquez

Ciudadana

Había un policía, de hecho, el policía lo separa del periodista, pero lamentablemente estos policías solo están para tirar gases lacrimógenos porque lo deja ir.

Yonber Gon

Ciudadano

¡Ambas partes fundamentan el odio! ¿Por qué no se busca una solución? Los hondureños las próximas elecciones debemos de ver los lados malos y los buenos y siempre digo y diré: la mejor opción era y va a ser el Partido Liberal con el Ing. Luis Zelaya.

Daniel Pinoth

Ciudadano

Honduras de allá y Honduras de acá, está peligrosísimo, hoy no puede opinar uno, hay que tener cuidado con los de “juancito”.

Janeth Cruz

Ciudadana

La confrontación es producto de la Alianza al incitar a las masas al odio, uno en contra del otro, que pierden la razón.

Daniel Rodríguez

Ciudadano

Eso de matar en Honduras es el pan de cada día. ¿Qué tienen contra ellos? Su único delito es decir la verdad, que a muchos les duele.

Bertilia Medina

Ciudadana

Mi pregunta es ¿por qué razón lógica no arrestan a ese que intentó apuñalarlo?