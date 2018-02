Cartas al editor

Y la impunidad continúa, solo vean los chanchos de la estrella solitaria que comandan el Congreso de chanchos, haciendo leyes y más leyes que exoneren de cualquier culpa a todo aquel que robe al Estado, y quiénes son los más ladrones al descaro, ellos mismos, el presidente actual tiene al fisco nacional como de él, hace lo que desea con el dinero del pueblo y muy tranquilo, sabe muy bien que nadie lo juzgará porque los que comandan el Congreso lo tienen más que blindado. En nuestro país se ha llegado al extremo que se utiliza el dinero del pueblo para uso personal de los que están en el poder, y no hay escuelas, la educación la están privatizando, no hay hospitales con medicinas, pero sí hay avión y helicóptero presidencial, dice el ministro de Educación que somos idénticos a Finlandia en educación, porque en la Honduras de aquí se recibe clases sentados en el suelo y viendo una tablet de iPad, y tenemos la mejor nutrición porque comemos fusiles, tanques y aviones no tripulados (drones), somos el país más avanzado del mundo no de América Latina, vivimos excelente, pero en la Honduras de allá.

Isidro Luna

Ciudadano

Ja, ja, ja. Que solo ellos gozaron de esa vida, no creo.

Dónde están los asistentes, quién autorizaba las firmas, toda institución está constituida por una línea jerárquica, dónde están los otros, quiénes son los demás.

Hechor y consentidor, penan igual.

Kharly Álvarez

Ciudadana

Qué lástima dan, lo peor es que van a terminar en el peor hospital, enfermos y sin nadie que los pueda atender y sin una jeringa para poder ponerles un medicamento para el dolor, esos son los finales de los asesinos.