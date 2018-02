Cartas al editor

El señor Trump, presidente de la primera potencia mundial, asevera que los inmigrantes no deben estar en su país, el que hace unos siglos atrás fue fundado por holandeses, franceses y españoles, que contribuyeron a traer el ganado desde Europa, por ejemplo, y que sin la llegada de estos quizás EUA no sería un gran exportador de carne; según algunos senadores, si continúa la migración su país se va atiborrar y ellos serán desplazados, pues los latinos y el resto de ciudadanos de los distintos países realizan los trabajos que los de EUA muy difícilmente realizarían, dicho trabajo que el gobierno de Trump en vez de encomiar lo margina y menosprecia. Un país en donde quieren que solo reine el candor de sus habitantes, y no el trabajo que aporta tanto a la economía mundial, puesto que tipificar a los latinos les ha servido de excusa para decir que la gran mayoría son delincuentes que van a causar daño, cuando la realidad es totalmente distinta, ya muchas veces el señor Trump ha increpado e insultado a los países latinoamericanos, como a Haití y el Salvador; dichoso Honduras que aún cuenta con unos meses de gracia para saber si el TPS le será ampliado o revocado de forma indefinida, tal vez la desidia de un presidente que también tiene raíces migrantes es la causante de que la gran nación tenga cambios que repercuten en su economía. Lo cual dicha forma de actuar, me parece una gran paradoja.

Fernando Erazo

licenciado en Letras

Regular redes sociales

Parece que los cachurecos nos van a tener hablando de puras pendejadas, en vez de estar promoviendo cómo atraer inversión y empleo, cada diputado cachireco propondrá leyes más estúpidas e innecesaria en estos momentos!