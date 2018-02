Cartas al editor

El diálogo nacional debe ser alrededor de estos puntos:

1. Respeto a la Constitución. Nuestra carta magna prohíbe la reelección en términos claros y precisos. Incluso hay sanciones para los que tratan de reelegirse.

2. Independencia de los tres poderes del Estado. La Corte Suprema no puede cambiar la Constitución de la República, a lo sumo puede interpretar artículos que necesiten clarificación.

3. Reformas al Tribunal Supremo Electoral. Esto le toca al Congreso Nacional. El TSE debe ser un ente independiente y apolítico, no debe ser dominado por ningún partido político. Lo mismo el Registro Nacional de las Personas. Estos deben ser organismos técnicos dedicados a la labor para el cual son nombrados, la cual deben desempeñar con imparcialidad y sin sujeción al partido gobernante.

4. El Congreso Nacional puede reformar la Ley Electoral que permita una segunda vuelta electoral entre los dos candidatos con mayor número de votos cuando la diferencia de votantes entre ambos es menor al 5 %.

5. Finalmente, y tal vez el punto más importante, qué cambios deben hacerse en la estructura de la sociedad para reducir la desigualdad entre los que tienen mucho y los que padecen de hambre, desempleo y pobreza.

Manuel Figueroa Sarmiento

Ciudadano

No todos somos delincuentes

No todos (los migrantes) somos delincuentes. A los que andan robando, matando, violando, manejando borrachos, está bien que los deporten, pero por culpa de esos brutos no tienen derecho de llamarnos delincuentes a todos. Porque la mayoría que estamos acá lo único que hacemos es trabajar como burros.