Cartas al editor

Por primera vez en Honduras, un gobierno está consecutivamente en el poder, para bien de unos o malestar de otros. Pero lo que todo hondureño espera es que en nuestro país todo mejore, que el empleo salga como sale el sol, y para bien de sus ciudadanos, pues entendemos que el Presidente pertenece a un partido político, pero debe gobernar para todos. Pese a que no todos comparten su manera de dirigir el país, su deber y compromiso debe ser entonces demostrarles a todos aquellos que han criticado tanto su primer mandato, que se puede reivindicar y puede hacer mejor las cosas. Como primer mandatario debe exhortar con el ejemplo a promover la paz y tolerancia, pues el suplicio que se vive actualmente solamente si es de su interés puede cesar, queremos todos los hondureños ser testigos de que ya no hay más iniquidad entre uniformados y civiles, su discurso fue con mucho fervor y sus palabras esperanzadoras, ojalá el viento no se las lleve, queremos un presidente contrito, emprendedor, solidario, donde sus actos loables sean plausibles incluso por sus opositores, tomando de la mano a la valiosa sociedad. La sociedad es un conjunto de diversos pensamientos, religiones, pasiones e ideologías; en donde cada uno de sus miembros contribuye a darle toda esa riqueza, es por eso que su deber será siempre el de preservar la vida de cada uno de ellos.

Fernando Erazo

licenciado en letras

Colom y la CICIG

El expresidente de Guatemala, Álvaro Colom, declaró hace varios meses que la CICIG en Guatemala estaba haciendo un trabajo increíble contra la corrupción, ojalá que él traiga las ideas de cómo debe de trabajar la CICIH en Honduras para ser efectiva.