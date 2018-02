Cartas al editor

¡Qué mentalidad del ser humano! Siento vergüenza de ser parte de esta mal llamada especie humana... ¡Qué mentalidad de seres! El otro día otro imbécil ahorcó a la mujer, esta hizo la denuncia y no le hicieron caso. En Santa Bárbara otro desgraciado hizo lo mismo con la madre de sus hijos y así una lista enorme de asesinos de sus propias parejas. ¿Cómo llamar a esos seres? No sé, porque los animales, según sabemos, no tienen lo que el ser humano tiene, raciocinio, pero los “humanos” contamos con eso. No entiendo y no entenderé esas cosas, ¿por qué quitarle la vida a una muchacha de 17 años? ¿Cuál fue la gravedad de su delito? ¿Hasta cuándo con esa mentalidad asesina, enferma? No me extrañará leer que otro monstruo hizo lo mismo, porque Honduras está plagada de ese tipo de monstruos.

Otoniel Andrade

Ciudadano

Diálogo para hallar la paz

No hay diálogo mientras haya represión, asesinatos, gente inocente presa en la cárcel y mientras no devuelvan la Presidencia o acepten repetir las elecciones, pero sin este tribunal, con un tribunal con personas imparciales que no sean de Honduras, que sean correctas.

Maghner García

Ciudadano

No es posible que sigamos pensando que la violencia es la única manera en que podemos solucionar las cosas o que me diga uno de la Alianza qué han logrado conseguir con todo eso, ¿qué han hecho? ¡NADA! La única salida a esta crisis es el diálogo.