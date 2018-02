Cartas al editor

Si nos vamos al diccionario encontraremos que la palabra “política” viene del latín “politicus” que significa “de, para o relacionado con los ciudadanos”, la cual es el proceso de tomar decisiones que se aplican a todos los miembros de un grupo.

La ciencia política constituye una rama de las ciencias sociales que se ocupa de la actividad en virtud de la cual una sociedad libre, compuesta por personas libres, resuelve los problemas que le plantea su convivencia colectiva.

Pero ya puesta en acción vemos que no es así, ¿por qué? Sencillo, mire usted las decisiones que por años y años nos han afectado a los más desposeídos sin distingo de ningún color político. Decisiones como por ejemplo de frenar a un organismo como la Maccih (Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras) de investigar las irregularidades que cometen o han cometido muchos padres de la patria, llámese a estos “diputados”. Decisiones como por ejemplo de gastar o derrochar dinero del pueblo en la toma de posesión aun cuando ya sabemos quién será nuestro presidente, nos guste o no. Deberíamos de aprender de nuestro alcalde, que no anda con tanto drama y el acto será sencillo, humilde y corto pues hay que ir a trabajar.

Todos somos Honduras, dice un eslogan, pero nadie quiere vivir en un país polarizado donde desde el que está en el poder y la oposición nunca se pondrán de acuerdo, unos porque están robando y otros porque quieren llegar a robar. Sencillo, no hay que buscar más excusas.

Jorge Fajardo

Ciudadano