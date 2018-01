Cartas al editor

Es preocupante la actitud que ha tomado la alianza opositora y más preocupante aún son las amenazas de Salvador Nasralla de que a partir del 20 de enero van a ser peores los actos de protesta, ¿qué pretenden con esto, llevar al país al atraso? Porque agrediendo a un hotel internacional de prestigio es lo que van a lograr porque estamos quedando como un país de salvajes ante la comunidad internacional. El daño no se lo hacen a JOH, se lo hacen al país porque están alejando la inversión y al pueblo lo están dejando sin fuentes de empleo. Antes de tomar cualquier acción deberían reflexionar, porque si bien es cierto que la reelección es ilegal, también lo son los actos de vandalismo irracional; si no querían de JOH participara en el proceso electoral no hubieran permitido que se inscribiera, fue entonces cuando tenían que haber hecho los actos de protesta y ante quienes correspondía y no hacerlo ahora que ya es tarde, llevándose de encuentro a personas y entidades que no tienen la culpa de sus desaciertos.

Ojalá que lo piensen bien porque los actos de violencia que están cometiendo son actos de terrorismo que mantienen al país en zozobra y creo que Honduras se merece un futuro mejor.

Roy Salmeron

Ciudadano

Ofensas de Trump

Como salvadoreño no me molesto ya que con su vocabulario demuestra que este señor no es nada profesional y es lo peor que ha tenido EE UU de presidente, una persona llena de odio, discriminación y racismo. Estas personas son el verdadero cáncer para el mundo con sus ideologías llenas de odio.

Elías Hernández

Ciudadado