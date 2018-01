Cartas al editor

No sé si alguien me pueda explicar, pero pienso que cuando hablan de excedentes se refieren a fondos sobrantes después de recoger todos las ganancias y costos de esta institución, y queda un remanente de fondos que es el que están entregando desde hace dos años a cuenta gotas, si son fondos que sobran se supone que están disponibles, y si están disponibles ¿por qué no los entregan de una vez a todos los beneficiados? Si no están disponibles, la fiscalía deberá emprender una investigación al RAP para ver dónde están estos fondos de los excedentes.

Es increíble que tarden años en entregar fondos que debieron estar disponibles desde hace mucho tiempo y que para nada deben de representar una descapitalización de la institución porque nunca debió contar con ellos para otro tipo de transacción que no sea el de entregarlos a sus afiliados como la ley lo estipula, lo que me imagino es que esos fondos de excedentes ilegalmente fueron utilizados para otro fin y ahora están utilizando el capital que mes a mes ingresa por concepto de deducciones a los empleados y patrones para poder ir pagando de a poco a los afiliados, esto no significa más que otro acto de corrupción parecido al IHSS que se debe investigar.

David Montoya

Ciudadano