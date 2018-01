Cartas al editor

Hace ya miles de veranos, según la Biblia, existieron “Unos Magos”, no menciona nombres, tampoco cuántos eran.

Pero la historia también ha escrito versos que han sido ignorados y que no son muchos los que han tenido la suerte de leerlos, entonces se dice que: allá por el S.III se estableció que pudieron haber sido tres, porque tres fueron los regalos para el niño Jesús; pero hubo iglesias que consideraban que eran doce y se creía que eran reyes porque eran pudientes, ya que venían desde muy lejos, y en esa época pocos podían hacer un viaje tan lejano, solo para venir a dejar un obsequio, después nos sigue narrando la historia que surgen los nombres de Melchor, Gaspar y Baltasar, que representaban además las tres razas de la edad media, y aunque desde ese entonces son muchos los tic tac que ha dado el reloj no se duda de su existencia, pero a ciencia cierta no se sabe cuántos eran, quiénes eran, o qué representaban, unos dicen que eran amigos del rey Herodes, y que su misión era hallar al recién nacido y llamado rey de los judíos para decirle dónde se encontraba.

Acaso entonces, los soldados de Herodes eran tan rápidos o los Reyes Magos dejaron marchitar el tiempo que no se pudo evitar la matanza de miles de inocentes por un temor enfermo del rey a ser destronado.

Entonces por una parte eran llamados reyes porque eran pudientes, venían de lejos y traían costosos regalos, y magos porque el término proviene del persa y significa sacerdote, por otra parte también se dice que eran eruditos, pero que una estrella los guiaba.

Los textos crean ambigüedades, nuestra maestra más sabia, la historia, nos brinda sus páginas escritas sobre el tiempo, que nos dice que no solo hay una verdad y esto es verdadero, y que se pueden regalar mejores cosas como oro, incienso y mirra.

Fernando Erazo

Ciudadano